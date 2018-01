Cate Blanchett lesz a cannes-i zsűri elnöke

A 48 éves sztár a közelmúltban a Weinstein-bortány nyomán a nőkkel szembeni szexuális zaklatások és erőszak elleni kampány egyik arca lett, és a hétfőn elindított Az idő lejárt! (Time’s Up!) kezdeményezéshez is csatlakozott, amely a munkahelyükön szexuális visszaélés áldozatául esett nőknek nyújt egyebek mellett jogi támogatást. Pierre Lescure és Thierry Fremaux, a cannes-i fesztivál vezetői páratlan tehetségű, elkötelezett színésznőként méltatták Blanchettet, akinek munkáját a színpadon és a filmvásznon egy­aránt elismerik.

A színésznő elmondta: az elmúlt években számos alkalommal látogatott el színésznőként, producerként a cannes-i fesztiválra, ahol a nemzetközi versenyprogramban, illetve a filmvásáron fordultak meg filmjei. A „puszta élvezetért” azonban, hogy csak a filmeket nézze, még sohasem járt a tengerparti városban, s nagyon megtisztelve érzi magát, hogy felkérték a zsűrielnökségre.

Blanchett 2014-ben a Blue Jasmine című Woody Allen-filmben, tíz évvel korábban pedig Martin Scorsese Az aviátor című filmjében nyújtott alakításáért kapott Oscar-díjat. 2012-ben elnyerte a francia kulturális minisztérium kitüntetését is.

A BBC News emlékeztetett arra, hogy Blanchett az utóbbi évtizedben a harmadik női zsűrielnök Cannes-ban: 2009-ben Isabelle Huppert színésznő, 2014-ben pedig a rendező Jane Campion vezette a testületet.