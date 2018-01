Az utca hangja

A társaság katonaviselt tagjai mondták, hogy ezek puskalövések, valószínűleg vadászat folyik a közelben. Nem tudtuk, hogy ilyenkor mire lehet vadászni, és azt sem, hogy mennyire és milyen irányban vannak tőlünk a lőfegyverek, ezért visszafordultunk, így kétórásra tervezett körutunk egy órát sem tartott. Azóta is azt vitatjuk, hogy vajon miért nem jelzik valahogy a gyanútlan kirándulóknak – voltak rajtunk kívül más családok is, gyerekekkel, kutyákkal –, hogy aznap vadászat folyik bizonyos területen. Hiszen így életveszélyes kimenni még a legközelebbi erdőbe is! Vagy azt várják a figyelmeztetéssel, hogy valakit baleset érjen? A Pacén sokan járnak, télen-nyáron, hétköznap és ünnepnap is, nem lehet máshol, félreesőbb helyen vadászni?

DEMES CSABA, Sepsiszentgyörgy. Újabb szégyent hoztak a lepénzelt, korrupt uniós vezetők Európára! Most a lengyel testvéreket érte alattomos, igaz­ságtalan támadás, de rövidesen terítékre kerülnek a magyarok is. Mert itt egy amerikai állampolgárságú egyén akaratát, parancsát érvényesítik és szolgálják! Nekünk azonban egyáltalán nem kívánatos, hogy egy ilyen mocsárban éljünk, ahol naponta körmönfont fasiszta-kommunista trükkökkel fűszerezik az életünket. De mi nem kívánunk senki alávetett rabszolgái lenni! Vajon mit szólnának Brüsszelben, ha egy másik „Soros” úr szigorúan megtiltaná a hagyományos flamand vagy vallon nemzeti ételek és italok fogyasztását, és arra kötelezné Belgium polgárait, hogy más konyhák fogásait, például a csúszó-mászó rovarokat részesítsék előnyben? Egy ilyen lecke után valószínűleg eltűnnének a jelenlegi fogalmi zavarok, s meg tudnák ítélni a különbséget a demokrácia és a zsarnokság között, nem tévesztenék többé össze az emberi jogokat az önkénnyel!

VERESS PÁL, Sepsiszentgyörgy. A Csíki negyedi 34-es tömbház C lépcsőházát a lakótársulás, illetve annak gondnoka az ünnepek előtt megszépítette: lefestette a kopott falakat, eltüntette a régi postaládát és újat szereltetett, még a bejárati ajtót is lecserélte termopánra. Így már ég és föld a különbség a régi, lelakott, elhanyagolt lépcsőház és a mostani között, köszönjük! Reméljük, a szépítő munka folytatódik idén is.