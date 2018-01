Romániával egyesülne három bolgár megye

„Nem szabad partnereknek lennünk a korrupcióban” – mondta, hozzátéve: Bulgária északnyugati részének lakói mindig is a „valós demokráciáért” küzdöttek. Arra a kérdésre, hogy mi az oka, hogy az északnyugati megyék Románia részévé akarnak válni, Kamenov habozás nélkül azt válaszolta: a román igazságügyi rendszer hatékonyabb. „Az ő igazságügyi rendszerük sokkal demokratikusabb és reformáltabb” – jelentette ki a Montana, Vidin és Vraca megyében indult szeparatista mozgalom elindítója. Azt is elmondta: Romániának is benyújtja majd a hozzácsatolási kérelmet, amint a régió elnyeri függetlenségét. Arra a kérdésre, olyanná válik-e majd a három bolgár megye, mint Barcelona, Kamenov úgy felelt: Északnyugat-Bulgáriának „olyan férfira van szüksége, mint Puigdemont”, Katalónia leváltott miniszterelnöke és a katalán függetlenségi népszavazás kezdeményezője.