Dragnea-Tudose küzdelem

KÍNOS VACSORA. Az amszterdami külügyminisztérium reakcióját is kiváltotta, hogy Románia holland nagykövete, Stella Ronner-Grubacic nemrég egy korrupcióért elítélt személy társaságában vacsorázott. A hollandiai NL Times tegnapi számában közli, hogy december 31-én, szilveszter este a román diplomata és családja Nelu Iordachevel és családjával egy asztalnál ült a Brassó-pojánai Teleferic Grand Hotelben. Nelu Iordachet alapfokon 6 év 3 hónapi börtönre ítélték az Arad–Nagylak autópályára szánt pénz ellopása miatt, egy 2017 tavaszán kezdődött perben pedig azzal vádolják, hogy 7 millió lejes kárt okozott a Román Postának. A holland lap megjegyzi, hogy a román nagykövet visszautasította a gyanúsítgatást, és közölte, hogy a vacsoravendégek ültetését a szálloda végezte, de az újságírók kikérték a holland külügy véleményét is, amely közleményben szögezi le, hogy Hollandia aktívan támogatja a korrupcióellenes harcot Romániában, és nemrég aggodalmát fejezte ki az igazságügyi törvények módosítása, illetve a főügyész hatáskörének megnyirbálása miatt. (Ziare.com)

LÉNÁRD CÁFOLATA. Tagadja a Tiltott Csíki Sör többségi tulajdonosa, hogy már 17 éve embercsempészet miatt keresik az Egyesült Államokban. Lénárd András a Magyar Nemzetben megjelent információkra reagálva a Tiltott Csíki Sör Facebook-oldalán megjelent videóinterjúban azt állítja: valóban meggyűlt a baja a 2000-es évek elején az amerikai hatóságokkal, de csupán azért, mert illegálisan tartózkodott az országban: habár dolgozott, adószáma volt és adót fizetett, nem volt letelepedési engedélye, zöld kártyája és útlevele sem. 18 évesen, turistavízummal jutott ki, és mivel a kilencvenes években „nagyon laza” volt a kanadai–amerikai határ, az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó fiatalok közül sokan Kanadában találkoztak a rokonaikkal, barátaikkal, mert ha elhagyták volna Amerikát, akkor nem tudtak volna vissza­menni. Felidézte: 22–23 éves lehetett, amikor két kilométerre az amerikai–kanadai határtól megállították a hatóságok és igazoltatták. Egy autóban ült többedmagával, a járművet ő vezette. „A hatóságok feltételezték azt, hogy Kanadában voltunk, és visszajöttünk. Nem voltak irataink. Elindult egy ügy, amelynek a vége az lett volna, hogy azt mondják: András, menj haza” – részletezte. Az üzletember szerint a Magyar Nemzetben megjelent írással csak le akarták járatni, mert a söripart és a román nemzetbiztonsági szerveket is zavarja, hogy „egy vállalkozó napi 80 ezer palackra helyezi rá a székely nemzeti szimbólumokat”. (Maszol)