Magyarország kiáll Lengyelország mellett

Az uniós alapszerződés hetes cikkelye szerinti eljárásra vonatkozó kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: Lengyelországot igazságtalanság érte. Úgy vélekedett, hogy a magyar kiállás nemcsak a lengyel–magyar barátság kérdése, hanem közép-európai érdek is. Ha ma megtesznek valamit Lengyelországgal, azt holnap megtehetik egy másik országgal is. A Brüsszel és Varsó közötti vita mögött szerinte az áll, hogy térségünk az utóbbi években jelentős szereplővé vált az európai színtéren. A közép-európai államok elvárják, hogy legalább annyi befolyásuk legyen a közös európai ügyekre, mint amennyivel hozzájárulnak Európa gazdasági fejlődéséhez. Márpedig a V4-ek stabilizáló szerepet játszanak Európában, nélkülünk az európai gazdaság sokkal gyengébb lenne – tette hozzá. A miniszterelnök szerint az uniós–lengyel vita mögött az húzódik meg, hogy a magukat fejlettebbnek tartó nyugati tagállamok miként viszonyulnak ahhoz az új helyzethez, hogy az unió centruma keleti irányba tolódott: korábban a német–francia együttműködésen múlt az európai politika, most már van egy német–V4 együttműködés. A Lengyelországgal szembeni fellépés mögött az is ott húzódik, hogy ezzel az új helyzettel még nem barátkoztak meg – vélekedett.

Az EU-n belüli vitákkal kapcsolatban megjegyezte: mindig tárgyalni kell, akkor is, ha kevés az esély. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az EU 28 tagállama nem egyformán látja a világot. Míg főleg nyugaton egyes tagállamok egy posztkeresztény vagy posztnemzeti korszakba szeretnének belépni, addig mi ragaszkodunk gyökereinkhez. Ezért gondolkodunk másképp a bevándorlásról is – mondta. „Az a kérdés, hogy lehetünk-e egy közösségen belül, ha ilyen különbözően látjuk a világot. Szerintem lehetünk” – jelentette ki a miniszterelnök. Erős Európát akarunk, de ehhez tiszteletben kell tartani egymás véleményét. Mi sem akarjuk meggyőzni a nyugatiakat, de nekik is hagyniuk kell, hogy megmaradjunk kereszténynek, lengyelnek, magyarnak.

A következő uniós költségvetési keretre vonatkozó kérdésre válaszolva leszögezte: semmiképpen sem lehet össze­kötni az uniós költségvetést semmilyen jogállami eljárással. A kormányfő kijelentette: a közép-európai országok nem koldulnak. A kohéziós alapok révén térségünkbe érkező pénz nagy része vissza­kerül azokhoz, akik adták. A kohéziós politikával mindenki jól jár. Az is, aki adja és az is, aki használja. Ez német és francia érdek is, ők keresnek rajtunk – fejtette ki.

A migrációval kapcsolatos kérdésre válaszolva a kormányfő kijelentette: Magyarország meg fogja védeni déli határát a jövőben is, határai nélkül Magyarország olyan lenne, mint a tojás a héja nélkül. A magyar határ egyben az egész Európai határa. Néha úgy érezzük, mintha valaki hátba lőne minket, miközben egész Európát védjük – reagált az uniós bírálatokra Orbán Viktor a lengyel közszolgálati televíziónak nyilatkozva.