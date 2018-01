Nyolc tonna romlott áru (Élelmiszer-biztonsági ellenőrzés )

Az előző évekhez hasonlóan most is akadt tennivalója karácsony és újév között a Kovászna Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság ellenőreinek. Mint minden alkalommal, most is megszaporodott az ellenőrzések száma, december harmadikától kezdődően, keddel bezárólag 235 esetben szálltak ki, 17-szer bírságoltak több mint 26 ezer lej értékben.



Az igazgatóság közlése szerint a zöldségpiacokat, vágóhidakat, húsfeldolgozókat, élelmiszerraktárakat, az élelmiszert is forgalmazó kis és nagy üzleteket, cukrászműhelyeket, valamint a vendéglátóegységeket (vendéglők, éttermek, cukrászdák) ellenőrizték. Munkatársaik nagyszámú hiá­nyosságot fedeztek fel. A leggyakoribbak a hűtőkamrák és más tárolási, termelési és értékesítési terek nem megfelelő tisztán tartása, a származásra utaló címkézés hiánya a nyersanyagok, illetve a késztermékek esetében, az élelmiszerek nem megfelelő tárolása, a tárolási hőmérséklet követésének elmulasztása a romlandó áruk esetében, élelmiszerminták hiánya, a víz, a nyersanyagok, valamint a késztermékek minőségét igazoló iratok hiánya, sérült csomagolások. Emellett több egységnél tapasztalták, hogy az élelmiszereket kezelő személyzet számára nincsenek biztosítva a megfelelő körülmények (meleg víz, mosdók). Több egység ugyanakkor élelmiszer-biztonsági jóváhagyás nélkül működött.

Az ellenőrök végül 17 bírságot róttak ki, összesen 26 700 lejt, 178 kilogramm élelmiszert elkoboztak (ezek értéke 3900 lej), illetve közel nyolc tonna késztermék forgalmazását is megtiltották (170 ezer lej összértékben), mivel ezek emberi fogyasztásra alkalmatlanok, legtöbb esetben romlottak voltak. A bírságok mellett 27 írásbeli figyelmeztetést is hátrahagytak. Két vendéglő időszakosan elveszítette működési engedélyét, egynek pedig végérvényesen bevonták azt (ez még december első felében történt).

A fenti adatok azért is érdekesek, hogy az egy hónapos ellenőrzésről az igazgatóság már közölt részadatokat december első felében, ekkor még csak 50 kilogramm élelmiszert koboztak el, a fogyasztásra alkalmatlan termékmennyiség pedig 4,5 tonna volt. Némileg ijesztőnek tűnhet, hogy nagyjából három hét alatt több mint háromszorosára ugrott az elkobzott élelmiszer mennyi­sége, illetve közel duplájára a fogyasztásra alkalmatlané.

Éves összehasonlításban az éppen eltelt ünnepi időszak nem tért el sokban a 2016 végitől, akkor kevesebb ellenőrzésre jutott idő, szám szerint kevesebb bírságot osztottak ki, viszont nagyobb értékben. Az elkobzott élelmiszer mennyi­sége is hasonló volt. A tapasztalt hiányosságok, rendellenességek pedig szinte évről évre ugyanazok.