Idén nagyot haladhatnak (Sepsiszentgyörgyi kisstadion )

Előző írásunk

Az előző évekhez hasonlóan most is akadt tennivalója karácsony és újév között a Kovászna Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság ellenőreinek. Mint minden alkalommal, most is megszaporodott az ellenőrzések száma, december harmadikától kezdődően, keddel bezárólag 235 esetben szálltak ki, 17-szer bírságoltak több mint 26 ezer lej értékben.