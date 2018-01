Népszerű a műjégpálya (Kézdivásárhely)

December 21-én különösebb avatási ünnepség, szalagvágás nélkül indult el a korcsolyázás és a jégkorongedzés a létesítményben. A műjégpálya a vakációban napi három alkalommal nyit a korcsolyázni vágyók számára. A belépő diákoknak és nyugdíjasoknak 5, felnőtteknek pedig 10 lej. A műjégpálya előtti teret is rendezték. A korszerű, minden igényt kielégítő műjégpálya öt és fél millió euróba került.

A jégkorong meghonosítása Kézdivásárhelyen Györfi Gyula jogász nevéhez kapcsolódik. Ő alapította meg a város első csapatát, és abban az időben indították be a Molnár Józsiás-parkban a jégpályát. Az első korszak az 1953–54-es évektől 1976-ig tartott. Az 1971/72-es tanévben az akkor alakult kantai sportiskola keretében két csoporttal jégkorongszakosztály is indult néhai Lengyel Töhötöm testnevelő tanár vezetésével. A második korszak 1977-től 1991-ig számítható, amikor a csapat menedzselését a szigetelőgyár vállalta fel. Azután hosszabb kényszerszünet következett, amit a támogatás hiánya okozott. A 2002-ben újraalakult jégkorongcsapat 2004-ben a KSE zászlaja alá igazolt. Ekkor kezdődött a harmadik korszak. Az év februárjában a jégkorong- szakosztály akkori vezetősége kapcsolatba lépett a kézdivásárhelyi születésű, jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban élő Mátyás Attilával, aki felkarolta a jégkorong támogatását és egy jégpálya felépítését. Mátyás Attila a nagy értékű hokifelszerelés mellett palánkrendszert, közönségvédő plexidet, csövezetet, jégborotvát és hűtőgépet adományozott szülővárosának. Így épült fel a szabadtéri jégpálya, mely pár esztendeig évente hat hónapon át szolgálta a jégkorongedzéseket és a korcsolyázást.

A műjégpálya építése 2006-ban kezdődött el, 2009-ben pénzhiány miatt leállt, az önkormányzat nem tudott támogatást szerezni a kivitelezéshez. A munkálatokat 2016 januárjától folytatták. A kivitelezésre kiírt versenytárgyalást másodszor is a Conico–Unicomp–Baumeister társulás nyerte el. A cégcsoport betartotta a 2017. májusi határidőt, viszont tőlük független okok miatt több mint fél évet késett az átadás. A jeget már tavaly novemberben leöntötték, de várni kellett a megnyitáshoz szükséges engedélyekre. Az utolsó akadály december 20-án hárult el, amikor a tűzoltóság is megadta a szükséges engedélyt.

A terv a Román Jégkorongszövetség előírásai alapján készült, és megfelel minden feltételnek, mely nemzetközi mérkőzések lebonyolításához szükséges. Az építmény 5220 négyzetméteres, háromszintes, korszerű öltözőket, orvosi rendelőt, étkezdét, bárt és raktárhelyiségeket, valamint egy konferenciatermet is magában foglal. A lelátó 550 férőhelyes, a játéktér felülete 1745 négyzetméter.

Márton Sándor jégkorongedző, a pálya gondnoka tegnap érdeklődésünkre azt mondta: nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a céhes város Európa egyik legszebb műjégpályájával rendelkezik, Romániában nincs ehhez hasonló. A legkorszerűbb technikával és technológiával szerelték fel, ami lehetőséget biztosít arra, hogy – ha igény van rá – tizenkét hónapon keresztül működhessen. Nyáron is tudnak hideg levegőt előállítani, a lelátókon szabályozni lehet a levegő hőmérsékletét. A kialakuló jégfüggöny nem engedi a meleg levegő behatolását a jég felületére. A fagyasztóberendezés Olaszországból érkezett, a jégborotvát pedig Kanadában gyártották. Eredetileg négy öltöző szerepelt a tervben, de végül sikerült hatot kialakítani. Ez azért fontos, mert a pálya hivatalosításához ennyi szükséges.

A műkorcsolyát is be szeretnék indítani Petra Knezevic Kolasevic vezetésével, aki két évig Belgrádban a szerb nemzeti korcsolyaválogatott segédedzője volt. Február folyamán már egy nemzetközi műkorcsolyatorna helyszíne lesz az új sportlétesítmény. Négy általános iskola bevonásával elkezdődik a korcsolyaoktatási program, és a csúszókorong beindítása is felvetődött.

Márton Sándor azt is elmondta, hogy naponta több mint ezren fordulnak meg a pályán, legtöbben az ötórás programon szoktak lenni, olyan nap is volt, amikor 574-en voltak egyszerre a jégen. A program a jövő héten még így marad – 11, 17 és 20 órától lehet korcsolyázni –, a téli szünidő után a délelőtti program megszűnik, hétfőn szünnapot vezetnek be, edzéseket tartanak, és ha nem lesz aznap mérkőzés, szombaton és vasárnap akár délelőtt is lehet majd korcsolyázni. A környező községekből is bejáró korcsolyázók között minden korosztály fellelhető, nyugdíjasok is, Ráduly Miklós bácsi például rendszeresen korcsolyázik. Délután a 16–18 évesek és a közép korosztályúak uralják a pályát, délelőtt inkább a kisgyermekeket kísérik el szüleik, nagyszüleik, mert olyankor kisebb a tömeg.

Arra a kérdésünkre, hogy lesz-e hivatalos megnyitó, Márton Sándor igennel válaszolt, a város vezetősége meg szeretné hívni a sportminisztert, a szaktárca államtitkárát és az Országos Befektetési Alap képviselőit, hozzájuk igazítják a megnyitó időpontját. Az alkalomra egy barátságos és rövid felnőtt jégkorong- mérkőzést és műkorcsolya-bemutatót terveznek.

A jégkorongszakosztály és a műjégpálya fő támogatói a New Fashion, Zarah Moden és Nexxon cég.