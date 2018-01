Biztatóan szerepeltek Brassóban (Kézilabda, utánpótlás)

Nyolc csapat részvételével rendezték meg december 28-án Brassóban a Korona Kupa utánpótlástornát a 2007–2008-ban született és kisebb kézilabdázó lányok számára. A tornán jelen volt a Szász Csaba irányította kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub is, a lányoknak ez volt az első kiszállásuk, ahol méltóképpen helytálltak.

A szervezők a csapatokat két csoportba sorolták, ahol mindenki játszott mindenkivel, majd a két kvartettben azonos helyeken végzők egymás ellen vívták a helyosztót. 1. csoport: Brassói Korona I., Brassói Golden Kids, Onyesti OK SK, Nagy Mózes Sportklub; 2. csoport: Brassói Korona II., Brassói Transilvania, Fogarasi ISK, Ploieşti-i MSC.

A Nagy Mózes SK eredményei: 8–11 az Onyesti OK SK, 4–23 a Brassói Korona I., 16–7 a Brassói Golden Kids ellen. Az 5–6. helyért: NMSK–Fogaras 20–11. A torna végeredménye: 1. Brassói Corona I., 2. Brassói Transilvania, 3. Plo­ieşti-i MSC, 4. Onyesti OK SK, 5. Nagy Mózes SK, 6. Fogarasi ISK, 7. Brassói Korona II., 8. Brassói Golden Kids.

A Nagy Mózes SK kerete: Gavrilă Blanka, Kertész Bernadett, Makó Orsolya, Sárkány Alexandra, Bartha Anett, Pál Anita, Pál Bernadett, Tóth Kriszta, Denisa Toderaşcu, Szotyori Melinda, György Edina, Ştefan Karina, Secelean Kriszta, Hölczer Kriszta, Finta Fruzsina.