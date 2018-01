Trónok harca csak jövőre

A nagysikerű tévésorozat közönségének eddig sohasem kellett ennyit várnia a következő évadra – emlékeztetett az Entertainment Weekly. David Benioff és Dan Weiss, a sorozat alkotói tavaly nyáron már elmondták: legalább másfél évet akarnak eltölteni az utolsó epizódok kidolgozásával, hogy a lehető leglátványosabb legyen, és a közönséget is elégedetté tegye. A jelenleg előkészületben lévő nyolcadik évadot várhatóan még a nyáron leforgatják.

A trónok harca az HBO eddigi legsikeresebb sorozata, amely számos díjat is nyert már a tévécsatornának. A hetedik évad is versenyben van az idei Emmy-díjakért. A tavaly véget ért szezon rekordnézettséget hozott: 12,1 milliós közönség követte a történetet. Az HBO nem árulta el, hogy pontosan mikortól sugározzák a befejező évadot, amelyből végre kiderül, a versengő családok közül ki ülhet a vastrónra, de az Entertainment Weekly mérlegelése szerint valószínűleg 2019 tavaszán kerül a képernyőre. Azt már korábban bejelentették az alkotók, hogy a záró szezon hat epizódból áll majd. Elképzelhető, hogy egyes részek a megszokottnál hosszabbak lesznek, de várhatóan egyik sem éri el egy játékfilm hosszúságát. Egyébként az HBO programigazgatója, Casey Bloys azt is közölte, hogy többféle befejezést is leforgatnak, ezzel is megelőzve, hogy a valódi verzió kiszivároghasson.

A sorozat visszatartása egyúttal az alapjául szolgáló regényfolyam szerzőjének, George R. R. Martinnak is lehetőséget nyújt arra, hogy ígérete szerint 2018-ra befejezze a regénysorozat The Winds of Winter (A tél szele) című új kötetét.