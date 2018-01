Megsemmisítették a vádat (Marosvásárhelyi iskolaügy)

A 2017. december 28-án hozott végzés kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A kivonat szerint a törvényszék felszólította az ügyészséget, hogy a végzés kézbesítésétől számított öt napon belül közölje: ezek után fenntartja-e még a vádiratot, vagy visszakéri kiegészítés végett. A törvényszék mind Tamási Zsolt, mind pedig Ştefan Someşan esetében a nyomozást elrendelő – 2016. november 3-án keltezett – ügyészségi rendeletet találta törvénytelennek és zárta ki a vádiratból.

A döntéssel a törvényszék jogerősen törvénytelennek minősítette a korrupcióellenes ügyészség vádiratát – közölte Gogolák H. Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje. Elmondta: a megindokolt végzést még nem kézbesítették védencének, így nem tudja, hogy a bírák pontosan mely kifogásaikat fogadták el. Hozzátette: egyértelművé csak az indoklás és az ügyészség válasza alapján válik majd, hogy a vádemelés bizonyos iratainak a kizárása milyen mértékben befolyásolja az ügyet.

1 » A múlt év végi tárgyaláson a törvényszék Ştefan Someşan ügyvédje kérésére alkotmányossági vizsgálatot is kért az alkotmánybíróságtól az ügy bizonyos vonatkozásaival kapcsolatban.

A korrupcióellenes ügyészség 2016 októberében kezdte vizsgálni a Római Katolikus Gimnázium 2014-es létrehozásának körülményeit, és 2017 szeptemberében emelt vádat ez ügyben Ştefan Someşan volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt volt iskolaigazgató ellen. Az ügyészségi vizsgálat és az iskola létrehozásának részleteit rögzítő tanfelügyelőségi határozat bírósági felfüggesztése vezetett oda, hogy a katolikus iskola már a tanévkezdéstől megszűnt önálló intézményként működni. Diákjai továbbra is ugyanabban az épületben (amely a római katolikus egyház tulajdona) kezdhették meg a tanévet, ahol korábban is tanultak, de ehhez már a magyar tannyelvű Bolyai Farkas Gimnázium biztosította a szervezeti keretet.

A magyar kormány 2017 szeptemberében közölte: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel Románia OECD-csatlakozása ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea SZDP-elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Magyarország visszavonta kilátásba helyezett vétóját. Azóta (tavaly decemberben) a román parlament elfogadta az iskola újraalapítását lehetővé tevő oktatási kerettörvény módosítását – ám ezt Klaus Iohannis államfő vissza­küldte a parlamentnek megfontolásra, és mivel másodszor is változatlan alakban kapta meg, idén januárban az alkotmánybíróságon támadta meg (nem a marosvásárhelyi iskola, hanem egyebek miatt) –, és rögtön utána (első házként) a képviselőház az RMDSZ azon törvénytervezetét is megszavazta, amely már konkrétan a marosvásárhelyi iskola újraalapításáról rendelkezik. Ezt a tervezetet a szenátus várhatóan februárban tárgyalja.