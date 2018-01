Iohannis kiáll az igazságszolgáltatás mellett

Bűnvádi eljárás alá vont vagy elítélt politikusoknak nincs keresnivalójuk az állam vezetésében – jelentette ki tegnap Klaus Iohannis, aki szerint ezt a feddhetetlenségi követelményt alkotmányba is kell foglalni, ha majd sor kerül az alaptörvény módosítására Romániában. Az államfő a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács tisztújító ülésén mondott beszédében intézett ily módon burkolt támadást a szociálliberális kormánykoalíció vezetői ellen, akiket azzal vádolt, hogy az elmúlt évben önös érdekből, alapos szakmai vita nélkül próbálták módosítani az ország büntetőpolitikáját.

„Az utóbbi időben élénk vita zajlik az igazságszolgáltatásról, ami nem csoda, ha azokra gondolunk, akik ellen büntetőeljárás indult vagy akiket büntetőperekben elítéltek. Többször mondtam és fogom még mondani, hogy ilyen embereknek nincs mit keresniük az állam vezetésében, mert önös érdekük nyilvánvalóan mindig arra fogja késztetni őket, hogy megkérdőjelezzék a bírák és ügyészek döntéseit, súlyos kárt okozva az államnak azáltal, hogy megingatják az állampolgárok bizalmát az igazságszolgáltatásban” – mondta.

Iohannis szerint a bírák és ügyészek szakmai testületeként működő tanács – amely tavaly többször állást foglalt az igazságszolgáltatás átszervezése és azon kezdeményezések ellen, amelyek enyhítenék a büntetőjog szigorát – kiválóan ellátta alkotmányos szerepét. Az alaptörvény szerint a testület „az igazságszolgáltatás függetlenségének őre”, Iohannis pedig arról biztosította a jelen levő bírákat és ügyészeket: minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a politikum ne befolyásolhassa döntéseiket. „Romániában az igazságszolgáltatás független, és ennek így is kell maradnia. (…) Az igazságszolgáltatás függetlenségéről nem kell vitatkoznunk, ez nem vita tárgya, meg kell maradnia, léteznie kell, a romániai demokrácia keménymagjának része, az EU-s értékek, egy 21. századi demokratikus állam alapfelépítésének része.”

Az államfő bírálta az igaz­ságügyi törvények módosítását: szerinte ezek úgy történtek, mint amikor szenteste hizlalják a malacot, „az ellenzék száját befogva”, átláthatóság nélkül, éjszaka dolgozva, több órán át az ülésszak utolsó napjaiban. Iohannis szerint „ilyen parlamenti eljárásunk még sohasem volt”, „egyesek még azt is meg akarták szavazni, hogy az ellenzék ne állhasson elő zavaró módosító javaslatokkal”. „Lett belőle három törvény, amit nemcsak az ellenzék, hanem a legfelsőbb bíróság is bepanaszolt az alkotmánybíróságon. A legfelsőbb bíróság megvizsgálta a törvényeket, és úgy találta, hogy azok nem illenek bele a romániai alkotmányos keretbe. Én, Románia elnöke, sajnálom, hogy oda jutottunk, hogy igazságügyi törvényeket homályos, rögtönzött eljárásokkal, időszűkében, bizonyos parlamenti procedúrák betartása nélkül vitassunk és végül a közvélemény előtt megmagyarázatlan gyorsasággal elfogadjunk, majd mindegyik miatt panasz érkezzen az alkotmánybíróságra” – mondta még. Iohannis felidézte az elmúlt esztendő politikai eseményeit, élesen bírálva a koalíciót a botrányos, homályos és kapkodó kormányzásért, illetve törvényhozásért, és kifejezte értetlenségét afölött, hogy az igazságügyi törvényeket nem az ismert és szabályos eljárásokkal, hanem különbizottsággal, sebtében, a szakmai vélemények félresöprésével módosították.