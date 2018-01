A védelmi minisztériumhoz tartozó intézmény a csíkszeredai városháza egyik szárnyában működik, habár a helyi önkormányzat már hat éve, 2011 decemberében úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a bérleti szerződést, hiszen a kötelező sorkatonai szolgálat megszűnése után kisebb helyen is elfér. A törvény szerint a megyei önkormányzat köteles székhelyet biztosítani a katonai központnak, de annak vezetői két ajánlatot is elutasítottak. Egy harmadikat (egy üresen álló volt bölcsődét) elfogadnának, de ehhez szükség van az egészségügyi minisztérium jóváhagyására, ami több mint egy éve késik. A kialakult helyzetről Borboly Csaba megyeitanács-elnök elmondta: 2020-ig még eltarthat a rendeződése, hiszen a megyeházának több alárendelt intézménye számára is albérletet kell fizetnie, és csak a kórház átköltöztetésével szabadul fel néhány használható ingatlan. A megyei önkormányzat igyekezett más ingatlanokat felkínálni a célra, a Hargita Népe Kiadó volt székhelyét kétszer is, vagy a megyeháza egyik emeletének szárnyát, de ezeket nem fogadták el. (Székelyhon)

UDREA KIFAKADÁSA. Útszéli hangvételű bejegyzést tett közzé Elena Udrea volt fejlesztési miniszter közösségi oldalán. A Traian Băsescu volt államfő személyes kedvenceként ismert, nemrég még igen befolyásos politikus több súlyos korrupciós per vádlottja (az egyikben alapfokon el is ítélték hatévi letöltendő börtönre), ám azt állítja, hogy azért indulnak eljárások ellene, mert politikusokat és újságírókat fizetett. „Halljátok, ti talpnyalók, elfelejtettétek, amikor a kilincset nyaltátok, hogy segítsek funkciókat szerezni a pártban, mert amilyen ostobák és korruptak voltatok, a párt félreállított benneteket, például az adóhatóságtól, meg hogy támogassam a jelöltségeteket például a kerületi önkormányzatoknál, hogy finanszírozzon titeket Cocoş (Udrea volt férje – szerk. megj.), egyeseket a politikában, másokat a sajtóban... Ti képmutató senkik, ma rólam beszéltek??? Ellenem azért indultak eljárások, és azért vagyok »korrupt«, mert fizettem a szart se érő politikai teljesítményeteket a kampányokban, vagy az »erkölcsös« újságírók bérét, akik most #rezist-nek mondják magukat... Ezeket a vádakat hozzák fel ellenem, ezek a pénzek azok, amelyeket »Udrea ellopott«!” – írja Facebook-oldalán Elena Udrea. Neveket nem említ, de hozzáteszi, hogy „teljesen ostobák” azok, akik „átrakták a nyelvüket a Rendszer fenekébe”, illetve „átugrottak Iohannis csónakjába”. (Mediafax)

VADÁSZBALESET AZ AUTÓBAN. Amputálni kellett egy 9 éves kisfiú egyik lábát, miután az autóban elsült sörétes puska súlyosan megsebesítette. 37 éves édesapja ellen – aki törvényesen birtokolja a fegyvert, mivel vadőr – gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indítottak bűnvádi eljárást. Az eset Szatmár megyében történt, a rendőrség szóvivője szerint apa és fia egy vadászterület közeléből hazatérőben volt, amikor a nem megfelelően kezelt puska eldördült. A kisfiút a szatmárnémeti megyei kórházba vitték, ahol három orvos műtötte, de jobb lábát nem tudták megmenteni, a közelről lőtt seb teljesen szétroncsolta az izomzatot, a vérereket és a csontozatot is. A gyermek az intenzív osztályon fekszik, bal lábából várhatóan néhány nap múlva távolítják el a sörétet. (Digi24)