Levél Floreának

László György szóvá teszi a hírhedt szilveszteri meghívót is (amelyben „tragamúrák”-nak nevezik a marosvásárhelyi magyarokat), és leszögezi: „természetes elvárásunk, hogy a közpénzből működtetett önkormányzati hatóság méltósággal, a hivatal rangjához illő módon szólítsa meg Marosvásárhely magyar lakosságát”; ez szerinte kötelessége is a választott vezetőknek. A néppárti politikus megállapítja, hogy ezért „az intézmény méltóságát is sértő vétségért” maga az etnikumközi megértést hangoztató polgármester a felelős, és felszólítja, hogy „változtasson viszonyulásán Marosvásárhely hatvanezer állampolgárának anyanyelve, a magyar nyelv jogállása iránt”.