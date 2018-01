Betiltotta volna a róla írt könyvet az amerikai elnök

Miután a New York Magazine múlt hé­ten részleteket közölt a könyvből, Donald Trump pedig nyilatkozatban kárhoztatta volt stratégiai főtanácsadóját, Steve Bannont, az elnök ügyvédje levélben fordult a könyvet összeállító Michael Wolff íróhoz és a kiadóhoz, kérve a könyv forgalmazásának letiltását. Az elnök ügyvédje nyilatkozatban szögezte le, hogy a kiadvány megannyi hamis állítást tartalmaz. Charles Harder ügyvéd nem járt sikerrel, sőt, a Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről című könyvet a tervezettnél is előbb dobták piacra.

Az amerikai sajtóban egymás után jelennek meg részletek a könyv „robbanást okozónak” ítélt állításaiból. Köztük arról, hogy Bannon szerint Donald Trump leg­idősebb fia, ifjabb Donald Trump oroszokkal tartott találkozói az elnökválasztási kampány idején árulással értek fel, hazafiatlan cselekedetnek minősülnek. Bannon, aki Trump kampányának egyik irányítója, majd augusztusig az elnök főtanácsadója volt a Fehér Házban, azt állítja, hogy Trump egyáltalán nem számított a győzelemre, de teljesen megittasodott tőle. „Trump nem élvezte a beiktatási ünnepséget. Dühös volt, hogy a legismertebb sztárok visszautasították a részvételt, háborgott a Blair House (a kormányzati vendégház) berendezésén, és láthatóan veszekedett a feleségével, aki a könnyeivel küszködött. Egész nap olyan volt az arca, amiről a hozzá közel állók azt szokták mondani: golfozóarc. Vagyis haragvó és dühös, a vállát behúzta, a karjával állandóan hadonászott, a szemöldökét összevonta, az ajkát harapdálta” – írta a könyvben Bannon tájékoztatása nyomán Wolff. Az elnököt kezdetben – a könyv állítása szerint – megrémisztette a Fehér Ház. Kulcsot kért a hálószobájához, miközben a titkosszolgálat kitartott amellett, hogy ez – biztonsági okokból – nem lehetséges. Bannon szerint Trump leánya, Ivanka abban reménykedik, hogy ő lesz az Egyesült Államok első női elnöke.

A könyv szerint Donald Trump csodálja Rupert Murdoch médiacézárt, és szinte naponta beszél vele telefonon. Steve Bannonnal ezzel szemben csaknem minden befolyásos támogatója megszakította a kapcsolatot. Egyik nagy anyagi támogatója, a republikánus ügyeknek adakozó, Trump kampányát is segítő milliárdos Mercer család csütörtökön közleményben tudatta, hogy hónapok óta nem beszélnek Bannonnal, és a jövőben nem támogatják. Az egész Mercer család közleményben határolódott el a Trump elnököt érintő állításoktól. Rebekah Mercer, aki kisebbségi tulajdonos a Breitbart News lapban – amelynek vezetője Steve Bannon –, a The Washington Post lapnak csütörtökön adott rövid nyilat­kozatában leszögezte: „támogatom Trump elnököt és azt a programot, amelynek alapján megválasztották”.

Donald Trump Twitter-bejegyzés­ben vágott vissza a róla szóló, őt elmarasztaló könyv írójának, s azt írta magáról, hogy „nagyon okos” és „stabil zseni”. Az elnök ezzel utasította vissza a pénteken megjelent, Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről című könyvben megfogalmazott állításokat. A könyv szerzőjét Trump azzal szerelte le, hogy „lúzernek” minősítette őt.