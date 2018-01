2018-as versenynaptár (Sportajánló)

Az idei esztendő jelentősebb sporteseményei



Január

12–14. Rövid pályás gyorskorcsolya-Eb, Drezda

12–28. Férfi kézilabda-Európa-bajnokság, Horvátország

15–21. Műkorcsolya- és jégtánc-Eb, Moszkva

15–28. Tenisz – Australian Open, Melbourne

18–21. Asztalitenisz, World Tour-verseny, Budapest

24. A labdarúgó Nemzetek Ligája csoportjainak sorsolása, Lausanne

30.–II. 10. Futsal-Európa-bajnokság, Szlovénia



Február

I. 30–II. 10. Futsal-Európa-bajnokság, Szlovénia

2–4. Tenisz, Davis-kupa, világcsoport, 1. forduló: Belgium–Magyarország

3–4. Asztalitenisz, Európa Top-16, Montreux (Svájc)

4. Super Bowl, Minneapolis

9–25. XXIII. téli olimpiai játékok, Phjongcshang

10. Női kosárlabda-Eb-selejtező, 3. forduló: Magyarország–Oroszország, Finnország–Románia

14. Női kosárlabda-Eb-selejtező, 4. forduló: Magyarország–Litvánia, Szlovénia–Románia

17–25. 10 méteres sportlövő-Európa-bajnokság, Győr

19–25. Budapesti női tenisztorna, BOK Sportcsarnok

28.–III. 4. Pályakerékpár-Európa-bajnokság, Apeldoorn



Március

II. 28.–III. 4. Pályakerékpár-Eb, Apeldoorn

1–4. Fedett pályás atlétikai világbajnokság, Birmin­gham

3–4. Gyorskorcsolya, sprintvilágbajnokság, Csangcsun

9–11. Női és férfi röplabda, Közép-európai Liga, négyes döntő

9–11. Gyorskorcsolya, összetett vb, Amszterdam

9–18. Téli paralimpia, Phjongcshang

10–11. Dobó-Európa-kupa, Leiria

10–28. Sakkvilágbajnok-jelölti torna, Berlin

16–17. Női kézilabda, Magyar Kupa, négyes döntő

16–18. Rövid pályás gyorskorcsolya-vb, Montreal

17–25. Női curling-világbajnokság, North Bay

19–25. Műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság, Milánó

23–25. Női vízilabda, Európa-kupa, szuperdöntő

24. Félmaratoni világbajnokság, Valencia

25. Forma–1, Ausztrál Nagydíj

31. Férfi vízilabda, Eurokupa, döntő, első mérkőzés

31.–IV. 8. Férfi curling-világbajnokság, Las Vegas



Április

III. 31.–IV. 8. Férfi curling-világbajnokság, Las Vegas

8. Férfi vízilabda, Eurokupa, döntő, visszavágó

6–8. Férfi vízilabda, Európa-kupa, szuperdöntő

6–7. Szinkronkorcsolya-világbajnokság, Stockholm

8. Forma–1, Bahreini Nagydíj

13–14. Női vízilabda LEN-kupa, négyes döntő

13–14-15. Férfi kézilabda, Magyar Kupa, négyes döntő

15. Forma–1, Kínai Nagydíj

20–21. Női vízilabda, Euroliga, négyes döntő

21–28. Vegyes páros curling-világbajnokság, Östersund

22–28. Divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság, Budapest

24–29. Tollaslabda-Európa-bajnokság, Huelva

26–29. Cselgáncs-Európa-bajnokság, Tel-Aviv

28–29. Autósport, WTCR-futam, Mogyoród

29. Forma–1, Azeri Nagydíj

29.–V. 6. Asztalitenisz, csapat-vb, Halmstad (Svédország)

30.–V. 6. Birkózó-Európa-bajnokság, Kaszpijszk



Május

IV. 29.–V. 6. Asztalitenisz, csapat-vb, Halmstad (Svédország)

IV. 30.–V. 6. Birkózó-Európa-bajnokság, Kaszpijszk

4. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Doha

4–20. Jégkorong-világbajnokság, Koppenhága és Herning

4–27. Kerékpár, Giro d’Italia

5–6. Női röplabda, Bajnokok Ligája, négyes döntő

5–6. Női kézilabda, EHF-kupa, döntő

6. Középtávú duatlon-Európa-bajnokság, Vejle

12. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Sanghaj

12–13. Férfi röplabda, Bajnokok Ligája, négyes döntő

12–13. Női kézilabda, Bajnokok Ligája, négyes döntő, Budapest

13. Forma–1, Spanyol Nagydíj

16. Labdarúgó Európa-liga, döntő, Lyon

17–20. Kajak-kenu világkupa, Szeged

19–20. Férfi kézilabda, EHF-kupa, négyes döntő

20. Férfi kézilabda, NB I., döntő, 2. mérkőzés

20.–VI. 16. Férfi röplabda, Európa-liga

20.–VI. 17. Női röplabda, Európa-liga

26. Labdarúgó Bajnokok Ligája, döntő, Kijev

26–27. Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, négyes döntő, Köln

27. Forma–1, Monacói Nagydíj

28.–VI. 10. Tenisz, Roland Garros, Párizs

31. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Róma



Június

V. 20.–VI. 16. Férfi röplabda, Európa-liga

V. 20.–VI. 17. Női röplabda, Európa-liga

V. 28.–VI. 10. Tenisz, Roland Garros, Párizs

1–3. Ritmikus gimnasztika, Eb, Valladolid

1–3. Német túraautó-bajnokság (DTM), 5. és 6. futam, Mogyoród

7. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Oslo

7–9. Férfi vízilabda, Bajnokok Ligája, nyolcas döntő, Genoa

8–10. Kajak-kenu Európa-bajnokság, Belgrád

10. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Stockholm

10. Forma–1, Kanadai Nagydíj

14.–VII. 15. Labdarúgó-világbajnokság, Oroszország

16–21. Vívó-Európa-bajnokság, Újvidék

21–24. Öttusa, világkupadöntő, Asztana

23–24. Red Bull Air Race, Budapest

24. Forma–1, Francia Nagydíj

30. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Párizs



Július

VI. 14–VII. 15. Labdarúgó-világbajnokság, Oroszország

1. Forma–1, Osztrák Nagydíj

1–2. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, Székesfehérvár

1–15. Női kézilabda, U20-as világbajnokság, Debrecen

2–15. Wimbledoni teniszbajnokság

3–8. Öttusa, egyetemi világbajnokság, Budapest

5. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Lausanne

5–8. Atlétikai ifjúsági (U18) Európa-bajnokság, Győr

5–8. Kajak-kenu maratoni Eb, Metkovic (Horvátország)

6–14. Duatlon- és triatlon-világbajnokság, Dánia

7–8. Férfi és női röplabda, Európa-liga, négyes döntő

7–8. Triatlon-világkupa, Tiszaújváros

7–29. Kerékpár, Tour de France

8. Forma–1, Brit Nagydíj

13. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Rabat

14–28. Vízilabda-Európa-bajnokság, Barcelona

16–17. Kamion-Európa-bajnokság, Magyar Nagydíj, Mogyoród

16–22. Strandröplabda-Európa-bajnokság, Hollandia

16.–VIII.6. Női labdarúgó-Európa-bajnokság, Hollandia

17–23. Öttusa-Európa-bajnokság, Székesfehérvár

19–21. Triatlon, sprint-Európa-bajnokság, Tartu

19–27. Vívó-világbajnokság, Vu-hszi (Kína)

20. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Monaco

22. Forma–1, Német Nagydíj

26–28. Kékszalag, Balatonfüred

27–28. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, London

29. Forma–1, Magyar Nagydíj

30.–VIII. 5. Tollaslabda-világbajnokság, Nanking

30.–VIII. 12. Olimpiai hajóosztályok kvalifikációs világbajnoksága, Aarhus



Augusztus

VII. 16.–VIII. 6. Női labdarúgó-Eb, Hollandia

VII. 30–VIII. 5. Tollaslabda-világbajnokság, Nanking

1–12. Koronglövő-Európa-bajnokság, Löbersdorf

2–12. Multisport-Eb (úszás, műúszás, nyílt vízi úszás, műugrás, triatlon, golf, torna, evezés, kerékpár), Glasgow

7–12. Atlétikai Európa-bajnokság, Berlin

11–19. Ifjúsági vízilabda-világbajnokság, Szombathely

14–19. Kerékpár, Tour de Hongrie

15. Labdarúgó Európai Szuperkupa, Tallinn

18. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Birmingham

22–26. Kajak-kenu vb, Montemor-o-Velho (Portugália)

25.–IX. 16. Kerékpár, Vuelta a Espana

26. Forma–1, Belga Nagydíj

27.–IX. 1. Íjász-Európa-bajnokság, Legnica

27.–IX. 9. Tenisz, US Open, New York

30. Atlétikai Gyémánt Liga-döntő, Zürich

31. Atlétikai Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel

31.–IX. 14. Olimpiai kvalifikációs sportlövő-vb, Csangvon



Szeptember

VIII. 25–16. Kerékpár, Vuelta a Espana

VIII. 27–1. Íjász-Európa-bajnokság, Legnica

VIII. 27–9. Tenisz US Open, New York

VIII. 31–14. Olimpiai kvalifikációs sportlövő-vb, Csangvon

1–9. Olimpiai kvalifikációs sportlövő-vb, Csangvon

1–2. Hosszú távú duatlon-világbajnokság, Zofingen

2. Forma–1, Olasz Nagydíj

4–9. Hegyikerékpár-világbajnokság, Lenzerheide

5–9. Fiatal fogatlovak világbajnoksága, Mezőhegyes

6–9. Kajak-kenu maratoni vb, Portugália

8–16. Öttusa-világbajnokság, Mexikóváros

9. Wizz Air Budapest félmaraton, Budapest

9–16. Evezős-világbajnokság, Plovdiv

10–16. Ritmikusgimnasztika-világbajnokság, Szófia

10–30. Férfi röplabda-vb, Bulgária és Olaszország

11–23. Lovas Világjátékok, Tyron

12–16. Triatlon-vb-sorozat, döntő, Gold Coast

13–16. Sárkányhajó-világbajnokság, Gainesville

16. Forma–1, Szingapúri Nagydíj

16–23. Olimpiai kvalifikációs cselgáncs-vb, Baku

18–23. Öttusa, U24-es Európa-bajnokság, Drzonków

18–23. Asztalitenisz, egyéni Eb, Alicante (Spanyolország)

23.–X. 6. Sakkolimpia, Batumi

25–30. Öttusa, katonai világbajnokság, Budapest

28–30. Öttusa, laser-run-világbajnokság, Dublin

29.–X. 20. Női röplabda-világbajnokság, Japán

30. Forma–1, Orosz Nagydíj



Október

IX. 23.–X. 6. Sakkolimpia, Batumi

IX. 29–20. Női röplabda-világbajnokság, Japán

6–18. Ijfúsági olimpia, Buenos Aires

7. SPAR Budapest Maraton

7. Forma–1, Japán Nagydíj

13. Triatlon Ironman-világbajnokság, Hawaii

20–28. Birkózó-világbajnokság, Budapest

21. Forma–1, Egyesült Államok Nagydíja

22–28. Tenisz, WTA-világbajnokság, Szingapúr

25.–XI. 3. Torna-világbajnokság, Doha

28. Forma–1, Mexikói Nagydíj



November

Női ökölvívó-vb, Újdelhi (később kijelölendő időpontban)

X. 25.–XI. 3. Torna-világbajnokság, Doha

11. Forma–1, Brazil Nagydíj

12–18. Tenisz, ATP-világbajnokság, London

16–17. Női kosárlabda, Eb-selejtező, 5. forduló: Albánia–Magyarország, Románia–Franciaország

16–24. Curling-Európa-bajnokság, Tallinn

21. Női kosárlabda, Eb-selejtező, 6. (utolsó) forduló: Oroszország–Magyarország, Románia–Finnország

23–25. Tenisz, Davis-kupa, döntő

25. Forma–1, Abu-Dzabi Nagydíj

29.–XII. 16. Női kézilabda-Eb, Franciaország



December

XI. 29.–XII. 16. Női kézilabda-Eb, Franciaország

2. A 2020-as labdarúgó-Eb selejtezőcsoportjainak sorsolása, Dublin

3–8. Rövid pályás úszó-világbajnokság, Hangcsou

9. Mezeifutó-Európa-bajnokság, Tilburg

12–22. Labdarúgó-klub-vb, Egyesült Arab Emírségek