A futball nem csak a jó eredményekről szól (Labdarúgás, I. liga)

– Felejthetetlen év van a Sepsi OSK mögött. Hatalmas meglepetésre a másodosztály újoncaként jutottatok az élvonalba. Az első osztály azért már jóval magasabb szint: 22 mérkőzésen 15 pontot gyűjtöttetek, 4 győzelmet húztatok be és 3 döntetlent játszottatok. A vezetőség hogyan élte meg az elmúlt egy évet?

– Nagyon érdekes folyamat volt, hiszen azt többször is mondtuk, hogy nem céloztuk meg első másodosztályos évünkben a feljutást, de Diószegi Laci mindig hangoztatta, hogy ő nagy álmokat szeret megvalósítani. Ez nagyon hirtelen jött, és be kell vallani, hogy az élvonalban eltöltött fél év után is érezzük, túl gyorsan léptünk szintet. Hirtelen jutottunk fel, nagy volt a pezsgőbontás és az ünneplés, de mi, akik a játékosok igazolásával foglalkozunk, már tudtuk, hogy nagyon nehéz feladatunk lesz, hiszen alig maradt pár hetünk a bajnokság kezdetéig. Én mindig az emberek szemébe mondtam az igazságot, és sokaknak rosszulesett, amikor kijelentettem, hogy a feljutást kiharcoló csapatunkból a játékosok legalább 70 százaléka nem üti az élvonal szintjét. Tavaly nyáron nagyon rövid volt az az átigazolási periódus, amelybe nekünk be kellett kapcsolódni, a másik problémánk pedig az volt, hogy a sepsiszentgyörgyi csapat nem rendelkezik nagy múlttal, és nehéz a játékosokat egy kisvárosba csalogatni. Ami pozitívum volt, hogy a játékosok fizetésével mindig napirenden voltunk, így ők is érezhették az anyagi biztonságot. Tudtuk már a feljutás pillanatában, hogy stadionunk nem áll készen az I. ligára, és nem dédelgettünk nagy álmokat, kis költségvetésű csapatként egyértelműen a bennmaradás a célunk. Miután felmértük a játékospiacot, világossá vált, hogy nehéz lesz megfelelő játékosokat igazolni. Mivel a csapat tulajdonosa Diószegi, így egyértelmű, hogy ő is beleszólt a szerződtetésekbe, és azt szerette volna, hogy a labdarúgók ingyen jöjjenek, de jók is legyenek. Az a helyzet, hogy ilyen nincs, mert senki nem hagy a piacon olyan játékost, aki tudásban elér egy bizonyos szintet, és ingyen lehet hozzájutni, illetve kis pénzért is futballozik. Jobbról, balról érdeklődtünk a játékosok után, de mint kiderült néhány hónap után, és ahogy a szurkolók és a többi csapat vezetősége is látta, több játékossal is melléfogtunk, és rájöttünk, a névre már nem lehet adni. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy annak a fiatal edzőpárosnak adtunk lehetőséget a bizonyításra, amely eljuttatta az első osztályba a csapatot. A hónapok teltével az edzők elveszítették az öltözőt, mert néhány játékos rájött, hogy a trénerek túl korrektek, és figyelembe veszik a játékosok véleményét is. A bajnokság közepén kibújt a szög a zsákból, és bizony meglátszott a mérkőzéseken, hogy a labdarúgók fizikálisan szenvednek, így jöttek a rossz eredmények is, mert a fáradtság miatt nem tudtak koncentrálni, és rengeteg alapvető hibát elkövettek, ami pontokba került. Visszatérve a játékosállományra, a feljutást kiharcolók mellé még igazoltunk néhány játékost, és kölcsön is vettünk pár labdarúgót, majd az eszéki NK Osijek kisegített Milovan Petrović játékjogával. Több játékoshoz fűzött reményünk sem valósult meg, és itt többek között Victor Astafei, Constantin Grecu és Cristian Oroş teljesítményére gondolok. Persze, a többieknek is voltak hullámvölgyei, jobban is játszhattak volna. Eljött az a kellemetlen pillanat, amikor elhatároztuk, hogy kénytelenek vagyunk vezetőedzőt váltani. Eugen Neagoe tapasztalt edző, aki ismeri a román bajnokságot, és állt a kihívás elé, így átvette Valentin Suciu helyét. Az új edző érkezésével változott a játékosok hozzáállása, próbálták összekapni magukat, mert tudták, aki nem teljesít, attól búcsút veszünk. Decemberben úgy döntöttünk, ideje megválni azoktól a játékosoktól, akik visszahúzzák a csapatot, és nem ütik az első osztály szintjét.

– Már 2017-ben hangoztattátok, hogy komoly változásokat eszközöltök csapaton belül. Eddig ez beigazolódott, hiszen több játékostól is megváltatok, és már újakat is hoztatok. Az érkezők minőségi változást hoznak a csapatba?

– Szemtől szembe közöltük azokkal a labdarúgókkal, akikkel a jövőben nem számolunk. Ezek a játékosok pedig külön programot kaptak, megvolt a külön edzésük. Elégedetlenek is voltak, viszont az edző megindokolta döntését. Úgy érzem, Neagoe nagyon korrekt volt, mindenkivel közölte szakmai véleményét, és nem indokolatlanul tette ki a keretből. Az utolsó két mérkőzésünkre visszatérve, Jászvásár ellen sikerült valahogy kiharcolni a három pontot, viszont az FC Voluntari ellen csapnivaló játékot produkáltunk, véleményem szerint az év leggyengébb meccsét játszottuk. Saját magunkat vertük meg hatalmas hibákkal, mint az idényben többször is. Ezt követően az edző olyan játékosokat is megnevezett, akikre sokan nem gondoltak volna, így velük is fel kellett bontanunk a szerződést. Nem tudjuk azt megengedni magunknak, hogy 35 játékosból álló keretet tartsunk fenn, csak 26 labdarúgóval számolunk, így akik nem bizonyítottak a szezon eddigi részében, azoktól el kellett búcsúznunk. Már igazoltunk néhány játékost, eddig főleg védelemben pótoltuk a hiányosságokat, de még tárgyalásokat folytatunk több játékossal is, hiszen szükségünk van középpályásokra és támadókra egyaránt. A huszonegy év alatti futballisták között is erősítenünk kell, tárgyalásokat folytatunk a Kolozsvári CFR fiatal játékosával, Yasin Hameddel, illetve egyeztetünk az FC Botoşani nigériai labdarúgójával, Benjamin Kukuval. Remélem, az edzőtábor kezdetéig még tudunk igazolni játékosokat, de az sem kizárt, hogy az átigazolási időszak végéig folyamatosan hozunk labdarúgókat, mert nem szeretnénk elhamarkodni a döntéseket, fontos, hogy az érkezők előrelendítsék a csapatot.

– Nehéz felkészülési időszak előtt állnak a labdarúgók. Mire számíthatnak januárban?

– Elkezdtük pénteken a felkészülést, és a játékosok már azt mondták, hogy ha ezt az időszakot kibírják, akkor nem lesz bajuk a szezon hátralévő részében. Nem hiába hoztuk az új erőnléti edzőt, aki nem más, mint Marius Dima, ő pedig korábban a román válogatottal is dolgozott. Január 12-én Antalyába utazunk, ahol folytatjuk a felkészülést 26-áig, de emellett öt edzőmérkőzést is beterveztünk. Fontos, hogy megfelelő fizikai állapotba kerüljenek a játékosok, mert csak így lehet eredményt elérni. Persze ez megterhelő lesz, de erről szól a téli felkészülési időszak.

– Az alapszakaszban még négy mérkőzésetek van: a Temesvári Poli és a Concordia Chiajna ellen hazai pályán bizonyíthattok, viszont két nehéz kiszállás vár rátok, hiszen előbb a Craiova, majd az FCSB vendégei lesztek. Mit szeretnétek ebből a négy meccsből kihozni?

– Nem szeretnénk mohók lenni, viszont a két hazai mérkőzés nagyon fontos számunkra, hiszen két verhető csapatot fogadunk, ezért azt a hat pontot mindenképp itthon tartanánk. Tudjuk, két nagyon nehéz meccsünk lesz idegenben, viszont azzal az előnnyel indulunk, hogy a nagy csapatok mindig lenézik a kicsiket, nem készülnek olyan intenzitással ellenük, így minden megtörténhet, mi pedig teljes odaadással, motiváltan állunk a pályára.

– Az alsóházi rájátszásban felezik a pontokat, és azt is mondhatnánk, hogy szinte mindent a nulláról kezdtek. Újabb 14 meccsetek lesz, és minden pont fontos lesz a bennmaradásért folytatott harcban. Sikerülni fog megvalósítani a célotokat, és a következő idényt is az I. ligában kezditek?

– Eugen Neagoe az előző szezonban vereség nélkül zárta a Jászvásári Poli élén az alsóházi rájátszást, idén sem lesz könnyű dolga, de bízunk benne, hogy sikerül bennmaradnunk. Egy teljesen más bajnokság kezdődik a playoutban, a lehető legtöbbet kell kihoznunk a mérkőzésekből, ezúttal már nem szabad hibáznunk, mert minden pont számít. Ha a 11. helyen végeznénk, az szinte tökéletes lenne, de egy jobb helyezés esetén sem fogunk bánkódni.

– Hogy álltok a sepsiszentgyörgyi stadionnal? Februárban már itthon fogtok játszani?

– Sokat fog számítani a jövőben, hogy Sepsiszentgyörgyön léphetünk pályára, más lesz a hangulat, a játékosoknak és a szurkolóknak is más élmény lesz. Nem az én hatáskörömbe tartozik a stadion pontratétele, viszont úgy látom, az országban érzékelhető bürokrácia miatt márciusig nem költözünk haza, mert velünk szemben minden szabályt sokkal szigorúbban alkalmaznak. A papírmunkák során nagyon sok nehézségbe ütközünk, emiatt nem tudunk úgy haladni, ahogy kellene. Úgy érzem, reális esélyünk van arra, hogy a rájátszást már a szemerjai stadionban kezdjük. Nagyon szeretném, ha már a Temesvári Poli és a Concordia Chiajna ellen itthon játszanánk, de ehhez nagy szerencse kell, hogy mindent pontra tudjunk tenni.

– Az eddigi meccseken több pontot is veszítettetek a téves bírói döntések miatt. Ha már csak arra gondolunk, hogy a Sepsi OSK mindössze egy büntetőt kapott, viszont a bajnokságban a legtöbbet ítéltek ellene, vagyis hatot.

– Romániában van egy olyan jelenség, hogy a bírók a nagy csapatok ellen nem akarnak tévedni, így ellenük biztos, kerülni fogják, hogy befújjanak egy tizenegyest, viszont ha az a nagy csapat egy kicsivel játszik, akkor fordított esetben simán megítélik a büntetőt. A játékvezetők a kis csapatok ellen nem félnek attól, hogy mi lesz, ha tévednek, mert nem fogják őket eltiltani. Jó pár bírói döntés pontot rabolt tőlünk, mert nekünk nem fújták be azt, amit kellett volna. Sokszor volt olyan, hogy a támadójátékunkat akadályozták a bírók azzal, hogy minden kisebb fizikai érintkezést befújtak. Attól, mert kis csapat vagyunk, nem kell minket hülyének nézni, és nem kell nekünk segíteni, csak a szabályokat megfelelően kellene alkalmazniuk.

– A szurkolók a vereségek és a hullámvölgyek ellenére is a csapat mellett voltak, persze év végére az ő számuk is visszaesett.

– A szurkolók többsége nagyon érzékeny, hiszen minden mérkőzésre úgy jönnek el, hogy a csapatnak kell nyernie, de azt be kell látniuk, hogy ez az élvonalban nem fog megtörténni. Dicséretet és tiszteletet érdemelnek azok a szurkolók, az a keménymag, amely esőben, hóban, hidegben és minden szélsőséges körülmény ellenére elkíséri a csapatot, persze vannak olyan drukkerek is, akik akkor szeretnek meccsre járni, amikor a csapat nyer, ha esetleg vereséget szenvedünk, akkor kígyót-békát ránk hordanak. Meg kell érteniük azt, hogy a futball nemcsak a jó eredményekről szól, hanem a vereségekről is. A közönség mindig is a tizenkettedik játékosunk volt, de fontos, hogy megértsék, csak együtt tudjuk elérni célunkat. Össze kell fognunk, nem szabad feladnunk, mert a sportban csak így lehet eredményt elérni.