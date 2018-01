Egyelőre hátvédekkel erősített a Sepsi OSK (Labdarúgás, I. liga )

A Sepsi OSK már tavaly ősszel megvált néhány labdarúgójától, először Cristian Oroş, majd a két litván, Linas Pilibaitis és a Marius Papsys is közös megegyezéssel távozott Sepsiszentgyörgyről. Decemberben Mitra Szilárd, Sandu Iovu, Dragoş Huiban, Constantin Grecu és Victor Astafei is továbbállt, a napokban pedig Răzvan Damian, Ciprian Răduţoiu, a szenegáli Issa Thiaw és a montenegrói Stefan Nikolić is elhagyta a háromszéki klubot. Bokor János csapatmenedzser kérdésünkre elmondta, még nem született végleges döntés, de nem tartanak igényt Patrick Petre játékára. A középpályás az idény elején a Dinamo alakulatától érkezett kölcsönbe.

A távozók helyére újonnan igazolt labdarúgók érkeztek, és további erősítésre is van kilátás. Az eddigi érkezőket figyelembe véve Eugen Neagoe vezetőedző egyelőre a védelmet igyekszik megerősíteni, hiszen még decemberben szerződést kötöttek a 27 éves horvát Jure Obšivač középhátvéddel, majd néhány napja azt is bejelentették, hogy a folytatásban piros-fehérben játszik a spanyol jobbhátvéd, Albert Dalmau Martínez és a Fülöp-szigeteki balhátvéd, Dai­suke Caumanday Sato.

A 25 éves jobbhátvéd Katalóniában született, ifjúsági játékosként előbb a Girona, majd a Barcelona mezében futballozott. A 176 centiméter magas korosztályos spanyol válogatott labdarúgó az elmúlt szezonban a másodosztályú Hércules csapatát erősítette, és több mint 40 mérkőzésen lépett pályára. Dalmau Martínez eddig csak Spanyolországban játszott, most pedig egy és fél évre szóló szerződést kötött a háromszékiekkel. A tehetséges hátvéd 2008 és 2010 között 29 mérkőzésen szerepelt a spanyol korosztályos (U17, U19) válogatottakban.

A Sepsi OSK a spanyol mellett megszerezte a 23 éves Dai­suke Sato játékjogát is. A Fülöp-szigeteki hátvédnek nem ismeretlen a román élvonalbeli bajnokság, hiszen az előző idényben a Jászvásári Politehnica együttesét erősítette Eugen Neagoe vezetőedző irányítása alatt. A 170 centiméter magas Sato korábban játszott már a japán Urawa Youth és a Sendai Uni csapatában, majd a Fülöp-szigeteki Global Cebu FC mezét is magára öltötte, 2016 nyarán innen érkezett a Jászvásári Poli alakulatához. Az előző idény végén a dán élvonalban szereplő AC Horsens csapatába igazolt, viszont Neagoe hívására újra visszatér Romániába.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tavaly novemberben elsőként a 21 éves támadó középpályás Alexandru Chiriţă érkezett az Eugen Neagoe irányította alakulathoz a Kolozsvári CFR csapatától. Az új érkezők mellett februártól továbbra is piros-fehérben játszik Niczuly Roland, Fejér Béla, Bogdan Miron, Marius Burlacu, Ionuţ Ursu, Florin Dumbravă, Constantin Dima, Milovan Petrović, Fülöp István, Sebastian Ghinga, Claudiu Herea, Hadnagy Attila és Veress Zsombor.

A Sepsi OSK január 12–26. között a törökországi Antalyában folytatja a felkészülést, ahol az előzetes tervek szerint öt felkészülési mérkőzést játszanak: 14-én az albán FK Partizani Tirana, 20-án az ukrán PFK Olekszandrija és 22-én a kazak Kajszar Kizilorda FK csapatával, illetve még két lehetséges ellenféllel tárgyalnak. (miska)