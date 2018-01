Halep egyéniben és párosban is tarolt (Tenisz)

A rendezők az eső miatt egyre későbbre halasztották a meccset, majd úgy döntöttek, fedett pályára viszik, mert az előrejelzések szerint az időjárás nem javult volna. Ez egyben azt is jelentette, hogy a döntőt nem lehetett televízióban nyomon követni, ugyanis azon a pályán nincs olyan technika, amely ezt lehetővé teszi.

A finálét Halep kezdte jobban, hiszen az első felvonásban kétszer is elvette riválisa adogatását, így 6–1-re nyerte a szettet, a meccs ezen szakaszában Siniakovának esélye sem volt a brékre. Pont ezért volt meglepő, hogy a második játszma második felében háromszor is elvette a világelső adogatását, egyszer a sajátját veszítette el, ennek ellenére 6–2-re nyerte a szettet. A döntő játszmára ismét összeszedte magát a román klasszis, három bréklabdája volt, mindhármat kihasználta, így úgy nyerte huszonegy perc alatt a játszmát, hogy egyetlen játékot sem engedélyezett hatodik helyen kiemelt riválisának. Halep három szettben megnyerte a meccset, így ennek köszönhetően világelsőhöz méltóan, tornagyőzelemmel kezdte az évet.

Halep néhány órával később Irina Camelia Begu oldalán megnyerte a páros versenyt is, miután a döntőben három szettben (1:6, 6:1, 10:8) maguk mögé utasították a cseh Katerina Siniaková–Barbora Krejčíková duót. Ez volt egyébként Halep első győzelme a párosok versenyében. A világelső teniszező legutóbb 2016-ban Montrealban játszott páros döntőt Monica Niculescu oldalán.