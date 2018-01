A zöld-fehér mezes lányok győzelemmel indították az évet (Kosárlabda, Női Nemzeti Liga)

A hazai csapat edzője, Mădălin Pipera a következő ötössel kezdte a bajnok elleni összecsapást: Amukamara, Voicu, Vrancić, Podar, Bartee; míg Zoran Mikes Webbet, Kresst, Marshallt, Gödri-Părăut és Neagut küldte pályára csapata idei első mérkőzésén. A találkozó hazai kosárral rajtolt, amire Webb hárompontossal válaszolt (2–3). A következő percben a Sepsi-SIC meglépett öttel, ám a hazai csapat gyorsan felzárkózott, és kiélezett csata után az 5. percben kétpontos volt az előnye (14–12). A folytatásban a zöld-fehérek hátránya 5 pontra nőtt (17–12), ám a roppant kiegyensúlyozott negyed 22–21-gyel ért véget. A második játékrész elején még vezetett az Alexandria, ám a 13. percben Džankić gólpasszá­ból Hamilton-Carter szerzett kosarával a zöld-fehérek átvették a vezetést (26–27), amelyet az utolsó sípszóig meg is tartottak. Az első félidő 33–39-es ered­ménnyel ért véget, a szentgyörgyi lányok hatpontos előnnyel vonultak szünetre.

A fordulást követően már csak a Sepsi-SIC akarata érvényesült a pályán, és támadásról támadásra nőtt a különbség a két csapat között. Annak ellenére, hogy a 25. percre az Alexandria feljött két pontra (42–44), a folytatásban Zoran Mikes tanítványai összehoztak egy jobb sorozatot, és plusz tízről várták az utolsó negyedet (47–57). A záró szakaszban a házigazdák utolsó erőtartalékaikat is bedobva próbálkoztak a felzárkózással, ám állandósulni látszott a két együttes közötti különbség, sőt, a 38. percben 19 ponttal is vezetett a Sepsi-SIC. A vége 64–80 lett, a csapatok közötti különbséget pedig a háromszékiek jobb dobóteljesítménye és a palánkok alatt hatékonyabb játéka jelentette. Az összecsapás legeredményesebb játékosa az alexandriai Amukamara volt, aki 22 pontot dobált össze, míg a SIC-nél Stoenescu jeleskedett 19 ponttal.

Csapatunk a hétvégén már hazai környezetben lép pályára, s szombaton 18.30 órától a Gyulafehérvár együttesét fogadja a Sepsi Arénában.

Kosárlabda, női Nemzeti Liga, 13. forduló: Alexandria–Sepsi-SIC 64–80 (22–21, 11–18, 14–18, 17–23). Alexandria, városi sportcsarnok. Több mint 500 néző (köztük mintegy 30 sepsiszentgyörgyi szurkoló). Vezette: Mircea Şerban, Bedir Sefer, Alexandru Ivan. Alexandria: Amukamara 22, Voicu 7, Vrancić 10/6, Podar, Bartee 16/6 (cserék: Mihai 5/3, Manea, Enache, Grbić, Cooper 4/3). Edző: Mădălin Piperea. Sepsi-SIC: Webb 12/6, Kress 6, Mar­shall 18/6, Gödri-Părău 5, Neagu 2 (cserék: Fontaine 8, Kilin, Hamilton-Carter 4, Džankić 4, Jankó, Stoenescu 19/15, Huțanu 2). Edző: Zoran Mikes.

Az évindító kör további eredményei: Aradi ICIM–Temesvár 93–80, Marosvásárhelyi Sirius–Szatmárnémeti VSK 67–89, Gyulafehérvár–Brassói Olimpia 66–70, a Kolozsvári U szabadnapos volt. Az állás: 1. Sepsi-SIC (11 győzelem/0 vereség) 22 pont, 2. Szatmárnémeti VSK (9/3) 21 pont, 3. Alexandria (7/4) 18 pont, 4. Gyulafehérvár (6/6) 18 pont, 5. Aradi ICIM (5/7) 17 pont, 6. Temesvár (4/8) 16 pont, 7. Brassói Olimpia (5/5) 15 pont, 8. Kolozsvári U (3/8) 14 pont, 9. Marosvásárhelyi Sirius (1/10) 12 pont.

A 14. forduló találkozót: Szatmárnémeti VSK–Aradi ICIM, Kolozsvári U–Alexandria, Sepsi-SIC–Gyulafehérvár, Brassói Olimpia–Marosvásárhelyi Sirius, Temesvár pihen. (tibodi)