Négy szentgyörgyi és egy kézdivásárhelyi játékos (Kosárlabda, Európa-bajnokság, selejtező)

Kihirdette 14 fős, bő keretét Dragan Petričević, a román női kosárlabda-válogatott edzője a februárban megrendezendő, Finnország és Szlovénia elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésekre. A behívottak között a négy szentgyörgyi játékos mellett szerepel egy kézdivásárhelyi kosaras is. A kétszeres bajnok Sepsi-SIC a román nemzeti csapat mellett a svéd és a horvát válogatottnak is ad játékosokat.



Akárcsak a novemberi selejtező mérkőzéseken, a román szövetségi kapitány ezúttal is számít Annemarie Gödri-Părău, Ancuţa Stoenescu, Kilin Tünde és Teodora Neagu játékára. Kisebb meglepetésre a bővített keretben helyet kapott az első alkalommal behívott kézdivásárhelyi Demeter Nóra is, aki Magyarországon a PEAC-Pécs együttesénél kosarazik (ez előző Eb-selejtezőkben Nóra nővére, Hanna is tagja volt a válogatott bő csapatának). A trikolórok jövő hónap elején, 4-én gyülekeznek Bukarestben, majd 9-én utaznak Helsinkibe, ahol egy nappal később az E jelzésű négyes utolsó helyén álló finnek ellen lépnek pályára az Eb-selejtező 3. fordulójában (14 óra). Ezután egy rövid pihenő/felkészülő időszak következik, és máris jön a celjei vendégszereplés, hiszen Gödri-Părăuék február 14-én Szlovénia legjobbjai ellen bizonyíthatnak (20 óra). Mint ismeretes, a nemzeti csapat tavaly ősszel hazai pályán 80–59-re kapott ki Szlovéniától, majd Franciaország vendégeként 87–45 arányú vereséget szenvedtek, és jelenleg a kvartett harmadik helyét foglalják el.

A román válogatott 14 fős, bővített kerete: Demeter Nóra (PEAC-Pécs, Magyarország), Annemarie Gödri-Părău, Ancuţa Stoenescu, Kilin Tünde, Teodora Neagu (mindannyian a Sepsi-SIC-től), Gabriela Mărginean (AGU Kayseri Spor Kulubu, Törökország), Ashley Walker (Umana Reyer Venezia, Olaszország), Sonia Ursu (1KS Sleza Wroclaw, Lengyelország), Elisabeth Pavel (ZTE NKK, Magyarország), Ioana Ghizilă, Irina Părău (Kolozsvári Universitatea), Dora Ardelean (Temesvár), Gabriela Irimia és Alexandra Dumitrache (Brassói Olimpia).

Ahogy korábban is említettük, a román válogatott mellett a svéd és a horvát nemzeti együttesben is lesz Sepsi-SIC-játékos: Nathalie Fontaine és Danielle Hamilton-Carter előbbit, Ružica Džankić pedig utóbbit erősíti. Svédország és Horvátország egyaránt a H-csoportban szerepel, a skandinávok pedig két győzelemmel az első helyen állnak, s februárban Olaszországgal és Horvátországgal is hazai környezetben játszanak; a horvátok egy győzelemmel és egy vereséggel a négyes második helyét foglalják el, a folytatásban pedig Macedónia és Svédország vendégei lesznek a selejtezősorozatban. (t)