Utcanévháború Szatmárnémetiben is

A prefektúra megtámadta az önkormányzat egyik határozatát, amelyben új utcanevek magyar nyelvű feltüntetéséről rendelkezik a város Pirosberek nevű negyedében található, eddig névtelen utcák számára – írja a Szatmári Friss Újság. A kormánymegbízotti hivatal abba kötött bele, hogy a polgármesteri hivatal nem hozta nyilvánosságra a szóban forgó helyi határozatot egy nagy példányszámú napilapban, ahogy azt a törvény megköveteli, de azt is tudatta, hogy az anyanyelvhasználati törvény csak a település- és intézménynevekre vonatkozik, az utcanevekre nem. Teszi ezt annak ellenére, hogy tavaly már egy ugyanilyen ügyben jogerősen pert vesztett a nagyváradi ítélőtáblán a Fluturilor (Lepke), Florilor (Virág) és Amurgului (Alkony) utca elnevezése kapcsán. Épp ezért tartja érthetetlennek a prefektúra akadékoskodását Kereskényi Gábor polgármester, aki azt is furcsállja, hogy két hónapos késéssel, decemberben támadták meg az októberben elfogadott határozatot. Visszavonásáról azonban szó sem lehet, szögezte le az elöljáró, aki szerint az sem igaz, hogy nem jelentették meg a határozatot a sajtóban. (Főtér)



NEM ADTA, VETTÉK – így védekezett Tudorel Toader igazságügyi miniszter pénteken, miután Klaus Iohannis államfő a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács tisztújító ülésén élesen bírálta az igazságügyi törvények módosítását. „Ön az igazságügyi törvények kidolgozásának folyamatáról beszélt. Persze, nem akarom megmondani, hogy jó volt vagy nem volt jó. De bizonyossággal kijelenthetem, hogy nem az igaz­ságügyi miniszter adta át a törvénytervezetet a parlamenti különbizottságnak, hanem a különbizottság hívta be a minisztert, aki 50 percen át ismertette a tervezetet, amelyet ezt követően a bizottság átvett és felvállalt mint saját jogszabályjavaslatát” – magyarázta. (România liberă)

KÉNYELMETLEN SZEMÉLYISÉG. Folyamatosan növekvő nézettsége ellenére ismét bizonytalanná vált Dragoş Pătraru A náció állapota című műsorának további sugárzása az állami televízióban. Pătraru már tavaly december 21-én, évzáró adásában bejelentette: rajta kívül álló okokból nem tudja megígérni, hogy január 8-tól folytathatja tevékenységét. „Ha minden jól megy, találkozunk, és elmesélem, mi történt. Ha nem, azt jelenti, hogy a párt és a cenzúra még egyszer legyőzte a műsort” – mondta búcsúzóul. Azóta több tárgyalást is folytatott, de a közszolgálati csatorna pénzgondokra hivatkozva – noha a műsor készítőit nem közpénzekből, hanem saját reklámbevételeikből fizetik – januárban csak ismétléseket kívánt sugározni. Pătraru először 2014 szeptemberében kezdett a közszolgálati tévénél dolgozni, de 2016 májusában ajtót mutattak neki, miután bírálni merte az állami csatornát. A műsor ezek után a Digi24 hírtelevízióhoz költözött, de 2017 júniusában – a három évre megkötött szerződés felbontásával – onnan is kitették, mert szókimondása miatt konfliktusba keveredett Cosmin Prelipceanu főszerkesztővel. Két hónap múlva ismét a közszolgálati tévénél folytatta, új szerződéssel, de úgy tűnik, ez sem volt megtámadhatatlan. (Adevărul)