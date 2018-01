Üdülő bűnöző (A múlt hét)

Ősrégi szabály: annyit kell lopni, hogy másokat is le lehessen fizetni belőle. Őt nem húzták csőbe, hogy beárulja mindazokat, akiknek esetleg juttatott az összeszedett kenőpénzekből, amelyekkel megvesztegették, és ha minden jól megy, nem is kell énekelnie, mert jó messzire elhúzta a csíkot. Holmi törvénytelen visszaszolgáltatások miatt, amivel csekélyke 114 millió euró kárt okozott, tavaly 4 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Aztán egyéb ügyekben is indult ellene bűnvádi eljárás. Azzal is vádolják, hogy állítólag 8 millió lejt és 8 millió eurót kapott különféle cégektől, hogy azok bizonyos versenytárgyalásokat megnyerjenek és zsíros szerződéseket köthessenek. (A versenytárgyalás az, amikor az nyer, aki több csúszópénzt ígér és ad valakinek, hogy megmószerolja a licitet!) Egy másik esetben szociális lakások megépítésének elnyeréséért 175 ezer eurót kapott. De nem tétlenkedett, és a pénzt nem szalmazsákokba dugdosta (egyben el sem fért volna), hanem befektette, mégpedig Madagaszkáron. Nem potyára választotta a festői fekvésű szigetet, hiszen azzal nincs kölcsönös kiadatási egyezményünk, s ha kérnénk, sem küldenék haza nekünk. A potenciális bűnözők tanulhatnak tőle, ha majd el akarnak bujdosni, csakis ilyen országot válasszanak. Annyi miniszterünk és magas rangú politikusunk került a vádlottak padjára mindenféle korrupciós ügyekben, akik nem gondolkodtak előre, pedig lehetőségük lett volna közbenjárni, hogy több országgal ne kössünk kölcsönös kiadatási egyezséget, mégpedig egzotikus államokkal, államocskákkal, ahová aztán elmenekülhetnek, ha szorul a kapca. Lám, Mazăre is ezt tette. Amikor kezdett forró lenni talpa alatt a Fekete-tenger homokja, elsepert Madagaszkárra. Nyaranta annyira megkedvelte a román tengerparti homokon az olcsó ripacskodást, hogy eldöntötte, olyan helyre ruház be, ahol egész évben nyár van, ezért esett választása az Afrika melletti szigetre. Kéthektárnyi területet vett 99 évre használatba, s 16 bungalót, vendéglőt és bárt épített az Indiai-óceán partján. Gondolom, többi pénzét sem fecsérelte el, és nemcsak saját, hanem unokái egész éves nyaralását is tudja biztosítani, míg csak élnek. Esetében a bíróság megértést gyakorolt, hisz nem tartották előzetes letartóztatásban, mert akkor nem tudta volna megszerzett vagyonkáját megfelelően kezelni és pénzeit kamatoztatni. Ezért hatósági felügyelet alá helyezték akár az olyan súlyos bűncselekménnyel gyanúsítottakat, mint például Kolozsvár alpolgármestere, Horváth Anna, aki nem átallott néhány tucat fesztiválbérletet elfogadni önkéntesei számára a 2016. júniusi választási kampányban. De például a marosvásárhelyi katolikus gimnázium megalakítása miatt Ştefan Someşan tanfelügyelőt le is tartóztatták, és csak később helyezték hatósági felügyelet alá az iskola igazgatójával együtt. Mivel Radu Mazărét is csak apróságokkal vádolták, még azt is túl szigorúnak ítélték, ezért könnyítettek a dolgán, mert a hatósági felügyelet alatt nem állt volna jogában elhagyni az országot. De ő e kitétel ellen fellebbezett, bizonyosan azzal a magyarázattal, hogy ha nincs ott, akkor a madagaszkári bennszülöttek beköltöznek bungalóiba, és ezért megengedték, hogy elhagyhassa Románia területét. El is ment birtokát meglátogatni. Visszatérhetett volna a következő kötelező rendőrségi jelentkezésre, de meggondolta magát, és most köszöni szépen, jól van, üdvözletét küldi a szép Madagaszkárról.

A többmilliós csalással most megvádolt kolozsvári urológus pro­fesszor, Mihai Lucan is nyomdokaiba léphet, mert neki is lehet annyi pénze, mint Mazărének, és őt is rövid letartóztatás után hatósági felügyelet alá helyezték, amin könnyíthetnek, hogy külföldre távozhasson, és ne tudja beártani azokat, akik segítették szélhámoskodásában.