Összefognak az olasz jobbközép pártok

A Hajrá, Olaszország elsőként tette közzé a március 4-i parlamenti választásokra készült logóját, amely a szavazócédulákon fog szerepelni. A jelképen kék színű Forza Italia felirat olvasható, háttérben az olasz nemzeti színű zászlóval, alatta pedig a Berlusconit elnöknek felirat. A Forza Italia, vagyis a Hajrá, Olaszország elnevezést Silvio Berlusconi adta pártjának még 1994-es politikai színre lépése idején, és a mostani logó is majdnem teljesen a huszonnégy évvel ezelőtti szimbólumot idézi.

A Silvio Berlusconi vezette FI a Matteo Salvini vezette Északi Ligával és a szintén jobboldali, Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI) formációval kötött választási koalíciót. A szövetséghez több kisebb jobbközép párt alkotta csoport is csatlakozott. Ezt hivatalosan tegnap jelentették be Silvio Berlusconi, Matteo Salvini és Giorgia Meloni találkozóját követően, amelyet a Milánó közeli Arcoréban, Silvio Berlusconi villájában tartottak. Sajtóértesülések szerint a négyórás megbeszélésen szó volt a képviselőjelöltek kiválasztásáról, valamint a koalíció programjáról. Egyeztettek a tavaszi parlamenti választásokkal egy időben tartandó lombardiai tartományi választásokon indítandó jobbközép jelöltek személyéről is. A választási ígéretek között szerepel az olasz nyugdíjminimum megemelése havi bruttó ezer euróra, a nők elleni erőszakkal szembeni hatékonyabb fellépés, az elnöki köztársaság bevezetésének kidolgozása Olaszországban. A jobbközép koalíció kevesebb adót, kevesebb bürokráciát ígér, és kevesebb függőséget Európától a biztonság növelésével és a migráció ellenőrzésével, ezenkívül az olasz nyugdíjrendszer igazságosabbá tételét, az olasz nemzeti termékek védelmét, a demográfiai csökkenés megállítását.

A legfrissebb előrejelzések szerint a Silvio Berlusconival ismét egységbe forrott olasz jobbközép népszerűsége megközelíti a negyven százalékot. Az FI túllépte a 16 százalékos támogatottságot, az Északi Liga ennél is erősebb, és Olaszország északi régióiban megközelítheti a 30 százalékot is, az FdI öt százalékon áll. A jelenlegi olasz választási rendszer miatt azonban nem biztos, hogy ez elég lesz a stabil kormánytöbbséghez.

A jobbközép nagy vetélytársának tartott, szintén ellenzéki Öt Csillag Mozgalom politikusai emlékeztettek, hogy az FI logója félrevezető, mivel az adócsalásért jogerősen elítélt Silvio Berlusconi nem indulhat a választásokon. Berlusconi az Emberi Jogok Európai Bíróságán fellebbezett olaszországi politikai jogai visszaszerzéséért, a bíróság ítélete májusban várható.