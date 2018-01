Az állatorvosi törvényt is rendelettel módosítják

A Kovászna Megyei Állatorvosok Kamarájának elnöke, Toma János magyarázta el lapunknak a határozat életbelépésének veszélyeit. Pillanatnyilag állatorvosi patikát kizárólag állatorvos létesíthet, ezen kívánnak változtatni. A 70-es számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a továbbiakban bárki létesíthet állatpatikát – a törvényhozók a szabad konkurenciát érintő előírásokkal magyarázzák az állatorvosi törvény változtatásának szükségességét.

Az állatorvosi készítményeket nem forgalmazhatja bárki. Az állatorvos megvizsgálja az állatot, felírja a gyógyszert, be is adja, követi a várakozási idők betartását. Ha a profit érdekében lehetővé teszik, hogy bárki áruljon állatgyógyszert, végső soron az élelmiszer-fogyasztók kerülnek veszélybe, hiszen senki nem fogja majd követni a várakozási idők betartását. Sok állatgyógyszer ugyanis hormonokat, antibiotikumokat, bódító vagy pszichotróp hatású alapanyagokat tartalmaz. A várakozási idő – amelyen túl veszély nélkül fogyasztható, feldolgozható az állat húsa, teje – sokszor harminc napot is felvesz, ha hamarabb fogyasztanak a kezelt állatból származó terméket, a hatóanyagok az emberi szervezetbe juthatnak, és beláthatatlan, súlyos következményeket okozhatnak. Épp ezért az állatgyógyszerek forgalmazásának helyes lánca a gyártó–forgalmazói raktár–állatorvos – figyelmeztet a veszélyre a szakember. Sajnos, az állategészségügyi hatóság is elfogadja a változtatást, így kiengedi kezéből az élelmiszerek nyomon követhetőségének egyik láncszemét – fűzte hozzá.

A tervezet életbeléptetése ellen tüntető állatorvosok petíciót is megfogalmaztak, eddig 4000 orvos írta alá az ország egész területéről. A brüsszeli hatóságokat is figyelmeztették, de választ még nem kaptak, a törvényhozóknak pedig sürgős a változtatás, nem várnak az unió állásfoglalására – vázolta a helyzetet Toma János.