Parkolók a rom helyén

Decemberi ülésükön a tanácstagok egyhangúlag szavazták meg a Szabadság utca 11. szám alatti, az egyetemmel szemben álló ingatlan lebontását. Az épületben az utóbbi években jogtalanul laktak többen is, de a ház karbantartására senki nem gondolt, ez is hozzájárult romlásához. Az 1900-as évek elején épült két, egyenként 65 négyzetméteres lakrészből álló épület és a hozzá tartozó közel 800 négyzetméteres terület román állami köztulajdonból került Kovászna köztulajdonába. Miután az önkormányzaté lett, szakértők mérték fel a ház állapotát. Kiderült, annyira leromlott – az esővíz beszivárgása károsította a földszint és emelet közötti részt, a gerendák korhadtak, gomba is porlasztotta a faanyagot –, hogy a szakember javasolta a lebontását – tudtuk meg Gyerő József polgármestertől. A központban, a környező tömbházak között kevés az igényhez képest a parkolóhely, így az ingatlan területén lakónegyedi vagy közparkolót alakítanak ki – részletezte Gyerő József.