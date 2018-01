Autópálya-álmok

Diadalmasan a nagy beruházások éveként jellemezte 2018-at Mihai Tudose miniszterelnök a költségvetés vitáján. Megtízszerezik az átadott autópályaszakaszok mennyiségét, ígérte a szállítási miniszter is, ő 157 kilométer befejezéséről beszélt, és csúcsévként a következő, 2019-es esztendőt jelölte meg, akkor érik be tervezési munkájuk gyümölcse. Csakhogy a szakemberek azonnal cáfolták a nagyratörő ígéreteket, rámutattak, a költségvetésben jóval kevesebb pénz szerepel, mint amennyire szükség volna, hogy legalább azokat a pályaszakaszokat befejezzék, amelyeknek határideje az esztendő vége. Egy, a romániai autópálya-építéseket követő civil szervezet bebizonyította, hogy legjobb esetben is csak 87 kilométer készülhet el év végéig, s ebből legfennebb 63 használható majd, az összeköttetések, viaduktok, csomópontok hiánya miatt a többi egyelőre dísz marad.

Romániában legalább tizenöt éve minden kormány prioritásként határozza meg az autópálya-hálózat bővítését. Ekkortájt jöttek rá arra, hogy a jó minőségű gyorsforgalmi utak egy-egy térség fejlesztésének zálogai, munkahelyet teremtenek, más beruházásokat generálnak. S ha a nagyokos döntéshozók közül valakinek kételyei lettek volna, immár helyi bizonyíték is van: Konstanca megye megkétszerezte GDP-jét, amióta autópálya köti össze a fővárossal. Mindezek dacára a sztrádaépítés mégis mostohagyermek maradt, hol a gazdasági válság akadályozza előrehaladtát, hol a nagyvonalú osztogató politika vonja el innen a pénzeket, ami pedig maradna, annak jó részét szétlopkodják, elkótyavetyélik. Így Románia 2018 elején sereghajtó e téren is, nemcsak Európában, de a volt kommunista országok között is. 758 kilométernyi használható sztrádaszakaszunk van, jó száz kilométerrel kevesebb, mint a kétszer kisebb Bulgáriának, és 350 kilométerrel kevesebb, mint az ugyancsak kisebb területű Magyarországnak.

Többen szóvá tették már a román véleményformálók közül is, hogy zengzetes szólamok, nagy rendezvények, szoborállítások helyett méltóbb megünneplése lenne a százéves Romániának, ha autópályák kötnék össze különböző régióit, ha maradandóval, jövőbe mutatóval jubilálnának. A döntéshozókat azonban csak a pillanatnyi népszerűség, szavazatszerzés vezérli, ehhez pedig elég a nacionalista propaganda s némi fizetésemelés. Autópályákat elég papíron álmodni, az nem kerül pénzbe.