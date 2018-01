Az Európa-bajnokságon is érmet szerezne Baji Balázs (Atlétika)

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy egyáltalán bekerültem az első háromba. Ez a kitüntetés az egyik legnagyobb megtiszteltetés egy sportolónak, mert a leginkább hozzáértő szakemberek véleménye alapján ítélik oda. Sokáig az álmaimban sem fordult meg, hogy én valaha lehetek az év sportolója, most viszont itt vagyok a kapujában. Izgatott vagyok, és várom a csütörtököt, de akármi legyen is a végeredmény, én már így is nagyon büszke vagyok magamra” – mondta Baji Balázs, aki rendkívüli sikereket ért el 2017-ben.

Három legkiemelkedőbb sporteredménye a londoni atlétikai világbajnokságon szerzett bronzérem, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon futott országos csúcs, amivel negyedik lett a székesfehérvári viadalon, valamint a tajvani Universiadén szerzett aranyérme. Nem csoda, hogy elégedett az óévben nyújtott teljesítményével, de abban bízik, tud még hova fejlődni.

„Ennyi sikert elérni egy esztendőben lehetetlen lesz a jövőben, mert Universiadén már nem indulhatok újból, és még egy állatorvosi diplomát sem szerzek, de helyezésben és időeredményben elképzelhető, hogy van még tovább. Engem az hajt a leginkább, hogy ezt a szintet tartani tudjam.”

Az augusztusi berlini Európa-bajnokságon ismét bizonyíthatja klasszisát, de ott már vb-bronzérmesként szólítják a pályára, ami azért némi teherrel jár. „Elvárásokkal és valamilyen szintű teherrel állok majd rajthoz, de igyekszem inkább kihívásként, motivációként kezelni.”

Baji Balázs 13.28 másodperces időeredménnyel lett vb-bronzérmes, egyéni legjobbja 13:15. „Az egyéni csúcsom egy dobogós helyezésre biztos, de talán aranyéremre is jó lehet.”