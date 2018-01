Hirscher és Shiffrin továbbra is megállíthatatlan (Alpesi sí)

Shiffrin ezúttal nagyjából másfél másodperces előnyt harcolt ki az első futamban a svéd Frida Hansdotterrel és a svájci Wendy Holdenerrel szemben, és ezt a másodikban még növelni is tudta, de a dobogósok sorrendje sem változott. Shiffrin így az év eddig eltelt hét napján négy világkupa-versenyt nyert már meg.

A férfiaknál Hirscher azért nem volt ekkora fölényben, az első futamban 25 századmásodperccel volt gyorsabb honfitársánál, Mario Mattnál, és 44-gyel a svéd Andre Myhrernél. Utóbbit a norvég Henrik Kristoffersen le tudta szorítani a dobogóról egy remek második futammal. Majdnem Matt is mögé került, de ő 3 századmásodpercet meg tudott őrizni előnyéből. Hirscher is vesztett előnyéből, de 13 századnyi azért így is maradt neki.

Eredmények:

* Adelboden, férfi műlesiklás: 1. Marcel Hirscher (osztrák) 1:50.94, 2. Mario Matt (osztrák) +0.13, 3. Henrik Kristoffersen (norvég) +0.16. Az összetett vk állása: 1. Marcel Hirscher (osztrák) 874, 2. Henrik Kristoffersen (norvég) 740, 3. Alexis Pinturault (francia) 647

* Kranjska Gora, női műlesiklás: 1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:43.50, 2. Frida Hansdotter (svéd) +1.64, 3. Wendy Holdener (svájci) +1.87. Az összetett vk állása: 1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1281, 2. Wendy Holdener (svájci) 560, 3. Petra Vlhova (szlovák) 554... 89. Miklós Edit (magyar) 18.