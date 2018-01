A Szent Korona hazatérésének évfordulója

Kiemelte: az amerikai kormány ragaszkodott ahhoz, hogy az ünnepélyes budapesti átadón a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezetése ne legyen jelen. A Szent Korona 1945 és 1953 között még Európában, német területen volt, amerikai kézben, nyolc különböző helyen őrizték. Innen szállították az Amerikai Egyesült Államokba, a Kentucky állambeli Fort Knox katonai támaszpontra – idézte fel a szakértő.

Richard Nixon amerikai elnök megválasztása után, 1969-ben a diplomáciai kapcsolatok normalizálódása kezdődött, ekkor egyszer felmerült a Szent Korona visszaadása, de ez ellen az emigránsok komoly tiltakozása indult el, így elvetették az ötletet. Jimmy Carter elnök döntött végül a korona visszaadásáról a magyar népnek – ismertette.



Carter is emlékezik

Jimmy Carter volt amerikai elnök is a magyar Szent Korona visszatérésének évfordulójára emlékezik. Carter elnök Szenczy Sándor baptista lelkésznek, a magyar Baptista Szeretetszolgálat Washingtonban dolgozó vezetőjének címzett levelében intézett üzenetet a magyar néphez. A levélben a tekintélyes politikus kifejezte örömét, hogy csatlakozhat Szent István koronája visszatérésének évfordulós emlékezéseihez. „Ez volt a kezdete országaink javuló kapcsolatainak, és Magyarország ekkor kapta meg a legnagyobb kedvezményt élvező állam státusát az Egyesült Államoktól” – fogalmaz üzenetében a volt elnök.

Jimmy Carter egyúttal üdvözölte a baptisták szolgálatait, bibliaóráit és óvodás, valamint iskolás gyermekek körében végzett hivatásmunkáját is. A tavaly ősszel 94. évébe lépő volt elnök maga is hívő baptista, aki szülővárosában, a georgiai Plainsben manapság is bibliaórákat tart vasárnaponként a templomban. A korona visszaszolgáltatásáról szóló döntését a krónikák szerint az amerikai és a magyar baptisták is szorgalmazták.