Merj hinni Romániában!

Élni akar Köpec – ez a kicsengése a helybéliek véleményének, még akkor is, ha azt mondják, „valamikor mi is számítottunk, most a város árnyékában vagyunk!” A város csak mértékkel tudja segíteni alárendelt településeit – derült ki a városgazda, Lázár-Kiss Barna Andrással folytatott beszélgetésünkből. Szavaiból kiéreztük, hogy a mai vezetés nem ilyen lovat akart, de ezt a közigazgatási rendszert örökölte, mert hogy az egykori Barót községet városi rangra tudják emelni – s nem is akármilyenre, hanem bányászvárosira –, ahhoz városi alárendeltségű településsé kellett lennie Köpecnek Miklósvárral, Felsőrákosnak Bibarcfalvával és Bodossal együtt!