Nem merek hinni (Jegyzet)

Nem Romániában, hanem a pillanatnyilag hatalmon lévő fő kormánypártban, annak az agráriummal való igaz törődésében. Azért nem merek hinni, mert eddigi ígéreteit csak részben teljesítette. Amit a most bemutatott programjában mond, azzal már korábban is kecsegtetett. Főleg választások előtt. Most esetleg kormányváltásra kerülhet sor, talán kicserélik a kutyát, de a lánc marad, úgyhogy nyugodtan lehet ígérgetni.