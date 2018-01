Év eleji pályázatok (Vidékfejlesztés)

Az igazgatónő néhány adattal is szolgált: a gazdaságok korszerűsítésénél a 2015-ös indulás (ekkor volt a 2014–2020-as vidékfejlesztési terv első kiírása) óta a múlt év végéig a megyéből 50 gazda nagy értékű pályázata nyert, ugyanezen időszak alatt 128 sikeresen pályázó fiatal gazdával kötöttek 40 vagy 50 ezer eurós támogatási szerződést, a kisgazdaságok közül pedig 24 gazdaság pályázatát ítélték kifizethetőnek, amelyek így megkapták, illetve megkapják 15 ezer eurós támogatást.

Az igazgatónő tájékoztatása szerint a jelenleg pályázható két intézkedésre is nyújtottak be pályázatot, a Támogatás az élelmiszer-ipari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésére és a helyi piacok létesítésére (16.4-es) kiírásra eddig három pályázat érkezett a hivatalhoz, ebből kettő sikeres, egy pedig az alacsonyabb pontszám miatt nem került be a kifizethetők sorába. A 16.4-es intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti, ún. rövid láncú közreműködést és ellátást, valamint a helyi piacok fejlesztését. A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) partneri szerződést kell kötniük. A megpályázott pénzt felhasználhatják a feldolgozóüzemek és -műhelyek korszerűsítésére, a feldolgozott termékek szállítására alkalmas haszonjárművek, valamint számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések vásárlására, késztermékeik reklámozására (például termékismertetést célzó összejövetelek szervezésére, reklámkiadványok, reklámfüzetek nyomtatására vagy reklám céljából létrehozott honlapra, a sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő reklámok kifizetésére, a termék levédési költségeinek elszámolására, közös termékbemutató és forgalmazó üzletek létrehozására, a sajátos bolti berendezések megvásárlására, illetve a kiállításokon való részvétel költségeinek kifizetésére). A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működési költségeinek kifizetésére is fordítható. A pályázatokat a hónap végéig, január 31-ig lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. A keretösszeg 1,9 millió euró, eddig országszinten 16 pályázatot tettek le, valamivel több, mint 1,5 millió euró értékben. Az igazgató értesülései szerint a megyében készít még egy pályázatot a felső-háromszéki tejtermelő gazdákat tömörítő Lakto-Coop szövetkezet.

A másik, jelenleg pályázható intézkedés a 4.1.-es Beruházások a gyümölcstermesztésbe, múlt év december 27-étől 2018. június 30-áig fogadják a pályázatokat a 85 millió eurós keretösszegű kiírásra. Ez az intézkedés a megyében nem örvendett nagy népszerűségnek, habár az irodában elég sokan érdeklődtek a pályázati feltételekről. 2015 óta mind­össze három pályázatot tettek le, mindet a tavaly. A háromból két pályázat áfonyaültetvény létrehozását célozza, egyik pedig egy már meglevő áfonyás fejlesztését. Még nem történt meg a pályázatok országos rangsorolása, így nem tudni, hogy sikeresek, kifizethetőek lesznek-e. A mostani kiírás eligazító füzete is változott valamelyest az előző évekhez képest, részletesen tanulmányozható a www.afir.info honlapon. Alapfeltétel, hogy a létesítendő gyümölcsös nagysága legkevesebb 4000 euró SO kell hogy legyen. Az alma-, körte-, meggy-, cseresznye-, szilvaültetvény esetén egy hektár értéke 2703 euró SO, a ribizli, málna, áfonya, egres esetén egy hektár értéke 3460 euró SO, dióültetvény esetén pedig 1556 euró SO. Ezen értékeket figyelembe véve a pályázó kiszámíthatja, hogy minimálisan mekkora gyümölcsöst kell létesítenie, hogy az alapfeltétel megvalósuljon. A pályázat útján elszámolható, kifizethető az ültetőanyag értéke, a talaj-előkészítés és ültetés munkálatainak, az öntözés megvalósításának költségei, traktorok és sajátos gépek vásárlása, klimatizált raktárak építése, válogató- és csomagolóberendezések, valamint gyümölcsszállító járművek vásárlása, saját értékesítő üzlet építése és felszerelése stb.