Ideges orvos

GYERMEKEKET MOLESZTÁLT. Azonosították és elfogták vasárnap este azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken egy fővárosi tömbház liftjében két kisgyermeket szexuálisan zaklatott. Az elkövetőt a hétvégén nagy erőkkel kereste a rendőrség, ennek érdekében közzétették a térfigyelő, illetve a lift kamerája által rögzített felvételeket is. A központi sajtó szerint a 45 éves férfi beismerő vallomást tett. Az eset idején a két kisgyermek édesapja dolgozott, édesanyjuk pedig kórházban volt, így a kicsiket egy családi barátra bízták. Egy adott pillanatban azonban közeli otthonukba indultak, az ismeretlen visszatérésükkor szólította le őket a liftben. Tegnap 24 órára őrizetbe vették a férfit, aki az ügyészek szerint megcsókolta a négyéves kislány arcát, száját és alhasát, megérintette a nemi szervét, illetve arcon csókolta a kislány kilencéves fiútestvérét. A férfi ellen – aki a bukaresti közlekedésrendészet alkalmazottja – kétrendbeli szexuális bántalmazás gyanújával indult eljárás. A rendőrök országos szakszervezetének vezetője, Dumitru Coarnă az ügy kapcsán úgy nyilatkozott, 2015-ben is történt egy hasonló eset, amelyben azonban azóta sem bukkantak az elkövető nyomára. Coarnă szerint ehhez is köze van a gyanúsítottnak. Ezt a lehetőséget is vizsgálja az ügyészség. (Digi24/Agerpres)

TOVÁBB TERJED A KANYARÓ. Újabb 28 kanyarós megbete­gedést jegyeztek az előző héten, az új esetekről hét megyéből, illetve Bukarestből érkezett jelzés. Az országos járványügyi központ szerint a fertőzöttek száma elérte a 10 307-et. A járvány kitörése óta 37 elhalálozást jegyeztek, egy újabb, vélhetően a kanyaró miatt bekövetkezett haláleset – egy kétéves, beoltatlan kisfiú – pedig kivizsgálás alatt áll. (Rador)