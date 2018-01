A magyar nemzeti önrendelkezés éve (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács )

Az EMNT elnöke szerint az önrendelkezés évének kinyilvánítására az ad okot, hogy száz évvel ezelőtt alakult meg Apáthy István vezetésével az Erdélyi Nemzeti Tanács, amelyre az EMNT jogelődjeként tekint. Tőkés László elmondta: meg kell adni a tiszteletet az Erdély és Románia egyesülése kinyilvánításának a centenáriumát ünneplő románoknak, be kell látni azonban, hogy az erdélyi magyaroknak ünneplésre nincsen okuk, mert „nem érezhetik magukat otthon a hazában”. Úgy vélte: mind a románoknak, mind a magyaroknak az lenne a legnagyobb centenáriumi ajándék, ha elkezdődne a posztkommunizmus vége, folytatódna a rendszerváltás és ezzel együtt a kisebbségpolitikai rendszerváltás is.

Tőkés László kedvező fejleménynek tekintette, hogy decemberben a román katonai ügyészség úgy foglalt állást: 1989-ben államcsínyt hajtottak végre Romániában. Hozzátette: őt is kihallgatta az ügyészség az 1989-es események kapcsán, és neki is az volt az álláspontja, hogy a temesvári népfelkelést Bukarestben államcsíny követte. Örvendetesnek tartotta, hogy ami számára régóta ismert volt, az most ügyészségi megerősítést is nyert.

Az EP-képviselő reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ nem fog asszisztálni a Szociáldemokrata Párt és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége „antidemokratikus és korrupciópárti kormányzásához”, és nem fogja legitimálni az SZDP-t, amelynek tiszteletbeli elnöke Ion Iliescu, aki az 1989-es bukaresti államcsíny fősze­replője volt.

Tőkés László üdvözölte, hogy Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője decemberben benyújtotta a parlamentben Székelyföld területi autonómiájának a tervezetét, és szégyenletesnek tartotta, hogy sem az RMDSZ képviselői, sem az MPP elnöke, Biró Zsolt képviselő nem csatlakozott a beterjesztéshez.