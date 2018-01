Fizetnie kell a Jobbiknak

Az ÁSZ így tegnap felhívással fordult a Jobbik elnökéhez, hogy a párt tizenöt napon belül fizesse be a központi költségvetésbe az általa elfogadott tiltott vagyoni hozzájárulás értékét, 331 660 000 forintot. Az ÁSZ közleménye szerint a Jobbik nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását, valamint akadályozta a számvevőszéki ellenőrzés program szerinti lefolytatását. Azt is jelezték: az ÁSZ hatósági kockázatjelzés alapján feltárta továbbá, hogy a Jobbik 2017 első fél évében működéséhez – a jogszabályt megsértve – tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.

A Magyar Államkincstár július elsejével kezdi levonni a Jobbiktól az Állami Számvevőszék által megállapított 331 millió forintot. Ha a párt akarja, részletekben is fizethet – közölte a kincstár. Az ÁSZ tiltott pártfinanszírozás miatt összesen 662 milliót követel a párttól, az összeg fele a büntetés, amelyet viszont 15 napon belül ki kell fizetniük. Volner János frakcióvezető azt mondta, ennyi pénzük nincs, egyelőre nem tudják, honnan kerítik elő.