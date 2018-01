A székely ellenállásra emlékeztek (Madéfalvi veszedelem )

A megemlékezést megtisztelte jelenlétével és köszöntötte Farkas Balázs konzul, a csíkszeredai magyar főkonzulátus képviselője, Csibi József, Madéfalva polgármestere és Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere. Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke beszédében a 254 évvel ezelőtti események máig érvényes tanulságait vette sorba, Izsák Balázs pedig arra figyelmeztetett, hogy a vérengzést megelőző kétéves időszakban szabadságjogaik és kiváltságaik érdekében a székely közösség szívós, következetes harcot folytatott, így nem csupán a kegyetlen megtorlásra emlékezünk, hanem a nemes küzdelmet is ünnepeljük. „Ezt kell most is tennünk törvényes és alkotmányos eszközökkel, amikor – Kulcsár-Terza József képviselő jóvoltából – Székelyföld autonómiastatútuma harmadszor is a román parlament asztalára került” – hangsúlyozta az SZNT elnöke.

Az emlékünnepségen Pál-Antal Sándor történész, akadémikus összefoglaló történelmi áttekintőjét hallhatta a szép számban megjelent közönség. Fellépett Györffy Áron, Kilyén Ilka és Kilyén László színművész, Szöllősi Kata és Eötvös Rémusz népdalénekes.