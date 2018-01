Nem változnak az adók (Barót)

Lázár-Kiss Barna András polgármester úgy nyilatkozott, az adó növelésének lehetőségét a jövő esztendőben nem veti el, de előbb azt mérné fel, az új, országos szinten meghozott előírások helyi szinten milyen formában éreztetik hatásukat. „Egyelőre nem tartottam szükségesnek, hogy adónövelést javasoljak. Azon a véleményen voltam, mielőtt lépnénk, nézzük meg, az új rendelkezések miként befolyásolják bevételeinket, azaz a következő évben csak akkor emeljünk, ha a kiesés olyan mértékű lesz, hogy veszélyezteti legfontosabb célkitűzéseink megvalósítását” – mondotta a városvezető.

A polgármesteri hivatal tavaly erélyesebben lépett fel a kezelésében levő lakóházak bérlőivel szemben, aminek eredménye is lett: az adós magán- és jogi személyektől bő százezer lej kinnlevőség folyt be. A behajtást idén is folytatják.