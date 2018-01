Varázsolni nem tudnak, dolgozni igen (További fejlesztések a megyei kórházban )

Az európai uniós pályázatból megvalósuló új sürgősségi osztály létesítésére és felszerelésére már rábólintott az egészségügyi minisztérium, a beruházás szerepel az országos listán. A tervet január végéig kell véglegesíteni, április a pályázat határideje. Bár szerették volna helikopterleszálló megépítését is belefoglalni a tervbe, erre nincs lehetőség, mert előbb városrendezési tervet kell készíteni, ami kitolná az időt, így ezt a beruházást a megyei önkormányzat fogja finanszírozni – ismertette András-Nagy Róbert. A leszállót a jelenlegi adminisztratív épület helyére tervezik, negyven-ötven méter távolságra az új sürgősségtől, így nem kell mentőbe helyezni a kritikus állapotban lévő beteget ahhoz, hogy a helikopterhez szállítsák. Ezzel értékes időt nyernek a beteg megfelelő ellátása, adott esetben életének megmentése érdekében, és kíméletesebb a jelenlegi eljárásnál. Most a kórház udvarán mentőbe helyezik a pácienst, elszállítják a közeli stadionba, ott átültetik a helikopterbe, amely elröpül vele a kijelölt kórházhoz.

A kórházmenedzser elmondta, tavaly olyan beruházások is közbejöttek, amelyek közvetlenül nem javítják a betegellátást, de kötelezőek. Ilyen a kazánház felújítása, amit sikerült befejezni. A korábbi pályázatból beépítettek egy biomasszás kazánt, ennek érdekében automatizálni és korszerűsíteni kellett a kazánházat, hogy az egész rendszer összhangban működjék. Ezt a munkálatot a megyei önkormányzat finanszírozta. Jelenleg folyamatban a transzformátorház teljes kicserélése, amit az tett szükségessé, hogy az uniós pályázatból jelentős gépparkbővítés történt, és ehhez kell igazítani az áramellátás feltételeit – részletezte a menedzser.

Dr. Antal Álmos szerint az is sokszor felborítja az általuk tervezett munkálatok sorrendjét, hogy olyan feladatokat kell megoldaniuk, amelyekről azt hitték, ötven éve már megfelelően elvégezték, ilyen a tűzvédelmi biztonság, a szennyvíztisztítás, de az uniós normáknak meg kell felelni, ha valami nincs rendben, azt ezekhez a szabályzókhoz kell igazítani, és ez rettenetesen nagy összegeket emészt fel. A gyakorlat azt mutatja, hogy minden fejlesztés összefügg, egyik befolyásolja a másikat, például mihelyt egy újabb projekt beindul, módosítani kell az áramhálózat útvonalait, hol­ott, ha egyszerre meglenne a pénz a fejlesztésekre, nem kellene állandóan változtatni a korábbi megoldásokon, ezért egészében kell nézni az egész kórházat, és ennek függvényében megállapítani a prioritásokat – mondják a kórházvezetők.

Előrelépés lenne, ha az egészségügyi miniszter ígérete szerint a megyei kórház kapna egy mágnesesrezonancia-készüléket és egy új komputertomográfot, de az már gondot okozna, hogy hol helyeznék el ezeket, mivel speciálisan kiképzett felületre van szükség. Jelenleg ilyen helyiségek nincsenek, ha holnap hoznák a gépeket, nem lenne, ahová tenni, tehát gyorsan lépni kell, és lehet, hogy egyéb háttérbe kerül – szögezte le dr. Antal Álmos.

Bár sürgős lenne a belgyógyászatnak is helyet adó régi épület teljes felújítása, és a terv is elkészült, finanszírozás hiányában jelenleg csupán apró javítgatásokat tudnak végezni. Az egészségügyi tárca ígérete szerint idén kiírnak olyan pályázatot, amely a sürgősségi kórházak épületeinek felújítására vonatkozik, ha lesz ilyen, azonnal jelentkeznek, hisz olyan óriási összeg­re van szükség, amelyet más forrásból nem tudnak előteremteni – közölte a kórházmenedzser. András-Nagy Róbert elmondta, a kórház udvarán megvan a helye az új tüdőkórháznak és tüdő-járóbetegrendelőnek, az építés költségeit a helyi és a megyei önkormányzat vállalta.

A két kórházvezető leszögezte: azt szeretnék, hogy minél előbb véget érjenek a munkálatok, teherautókat, kotrógépeket ne lássanak az udvaron, ellenben varázsolni nem tudnak, csak dolgozni.