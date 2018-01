Találkozzunk, nyerjünk Sepsiszentgyörgyön (Laptalálkozó, keresztrejtvény-kiértékelő és nyereményjáték )

Kisgyörgy Zoltán és Forrai Tibor Példaképek című keresztrejtvény-sorozatának megfejtői külön sorsoláson is részt vesznek, de a találkozó minden résztvevője tombolajegyet kap, amelyet kitöltve helyben tud elhelyezni egy urnában. Ugyanakkor a mai újságban megjelent szelvény is tombolajegyként használható, amelyet mind a résztvevők, mind a találkozóról távol maradók kitölthetnek, és január 10-én 15 óráig eljuttathatják a szerkesztőségbe. A találkozón részt vevők is elhozhatnak személyenként egy szelvényt, a laptalálkozó résztvevői így akár két tombolával is benevezhetnek, s dupla eséllyel vehetnek részt a sorsoláson. Azok, akik Facebook-oldalunkat látogatják, és a találkozó kezdési időpontjáig, vagyis január 10-én 17 óráig ezt a bejegyzést megosztják, ugyancsak nyerhetnek. A nyeremények listája lapunk 10. oldalán olvasható.

