Tizenkét magyar kvóta biztos (Pjongcsang, 2018)

A legnépesebb különítményt a rövid pályás gyorskorcsolyázók adják, mivel mindkét váltó részvételi jogot szerzett, így a maximális tíz fővel utazhat a csapat a játékokra. A távonkénti elosztás alapján a férfiaknál hárman állhatnak rajthoz 500 és 1500 méteren, míg 1000 méteren és mindhárom női számban két-két magyar induló lesz. Szintén biztos résztvevő a gyorskorcsolyázó Nagy Konrád, aki négy éve Szocsiban 1500 méteren versenyzett, a mostani seregszemlén viszont 1000 méteren is szerepelhet. Egy magyar női műkorcsolyázó is ott lesz Szocsiban, de arról csak a jövő heti moszkvai Európa-bajnokság eredményeinek függvényében döntenek, hogy az indulási jogot a tavalyi világbajnokságon megszerző Tóth Ivett vagy Medgyesi Fruzsina utazhat-e az ötkarikás játékokra.

A sísportokban január 22-én hirdetik ki az olimpiai rangsorokat, akkor válnak biztossá a kvóták. Jelen állás szerint alpesi síben egy férfi és a négy éve lesiklásban olimpiai hetedik Miklós Edit jó eredményei révén két női versenyző indulhat, míg sífutásban egy-egy férfi és női versenyző képviselheti a magyar színeket. Rajtuk kívül a Szocsiban is szerepelt sílövő, Szőcs Emőke szerezhet kvótát.

A magyar csapat a rövid pályás gyorskorcsolyázók elmúlt években elért eredményei alapján komoly éremszerzési eséllyel kel útra. A sportág honi képviselői 2006 óta valamennyi játékokon elértek pontszerző helyezést, az elmúlt olimpiai ciklusban azonban a világ élvonalába emelkedett Magyarország rövid pályás gyorskorcsolyában. Az utóbbi három világbajnokság mindegyikén legalább két érmet szereztek a magyarok, akik a három eseményen összesen kilenc dobogós helyezést gyűjtöttek, köztük egy aranyat Liu Shaolin Sándor révén. A 22 éves versenyző mellett öccse, Liu Shaoang is éremesélyes.

A magyarok eddig hat érmet – két ezüstöt és négy bronzot – szereztek a téli játékokon, valamennyit műkorcsolyában. Legutóbb 1980-ban a Regőczy Krisztina–Sallay András jégtáncpáros lett második Lake Placidben.

A nyári olimpiához hasonlóan 16 hivatalos versenynapon át zajló téli játékokon 15 sportág 102 számában hirdetnek bajnokot. Szocsiban 98 aranyérmet osztottak ki.