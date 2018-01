A sürgősségek éve (Visszapillantó /2.)

Március

Központi vendéglátás. Hosszú út vezetett odáig, hogy a Park Hotel és vendéglő ma a Best Western szállodalánc része legyen – nyilatkozta Kovács István tulajdonos, aki azt is érzékelte, hogy Sepsiszentgyörgy egykori adminisztratív központja a forgalom szempontjából az évek során határozottan lemaradt a belváros többi részétől.

Füstmentes növekedés. Nőtt a vendéglátó-ipari egységek forgalma, miután tavaly kihirdették a dohányzási tilalmat a zárt helyiségekben. Legalábbis ez derült ki a 2035 Dohány Nélkül akciócsoport felméréséből. A bárokban a 2015 szeptembere és 2016 februárja közötti időszakban az üzleti forgalom valamivel több mint 163 millió lej volt, míg a törvény életbe lépése után, vagyis 2016. március–augusztus időszakban meghaladta a 172 millió lejt. Ez 5,1 százalékos növekedést jelentett.

Gazdaságfejlesztés magyarországi támogatással. A kormány által biztosított mintegy 150 milliárd forintból soha nem látott léptékű fejlesztések valósulnak meg Délvidék legdélebbi pontjától a kárpátaljai hágókig, Kézdivásárhelytől Pozsonyig – jelentette be Magyar Levente államtitkár a hajdúszoboszlói Kárpát-medencei gazdasági konferencián és kiállításon.

Klaszter-együttműködés. Az Agrofood Regionális Élelmiszeripari Klaszter egy nemzetközi konzorcium tagjaként nyert uniós pályázatot. A több mint kétszázezer eurós Trace-kei nevű projektet – amelynek célja a kulcsfontosságú európai iparágak nemzetközi együttműködésének fellendítése – a klaszter néhány tagja jelenlétében mutatták be a sepsiszentgyörgyi Central vendéglő különtermében.

A turizmus éve. Idegenforgalmi témában szervezett konferenciát Sepsiszentgyörgyön a megyeháza és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, ezzel hivatalosan is elkezdődött a Turizmus Éve Háromszéken rendezvénysorozat. Az előadásokból kiderült, jó irányú változás érzékelhető a megye turizmusának fejlődésében, növekszik Székelyföld idegenforgalmi értéke.

Április

Gyógyvíztöltöde-avató. Közel három évvel a beruházás befejezése után hivatalosan is felavatták a Regina gyógyvíz töltödéjét. Az Árkos határában, Sugásfürdő szomszédságában lévő Benkő-forrás vizét félliteres műanyag palackban hozzák forgalomba. Bíró László tulajdonos felelevenítette az engedélyeztetés hosszú és bürokratikus útját, és közölte, a töltödének azért van egyelőre ideiglenes működési engedélye, mert a végleges még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

Bértörvény-vita. A szakszervezetek és a pénzügyi elemzők is elégedetlenek a koalíció egységes bértörvénytervezetével. A közigazgatási szakszervezetek sztrájkkal fenyegetőznek, ha a közepes rangú hivatalnokok béreit nem emelik a többihez hasonló arányban, a pénzügyi szakemberek pedig a görögországihoz hasonló gazdasági összeomlástól tartanak.

Családi jövedelmek. Háztartásonként átlagosan havi 2700 lejt tettek ki a 2016-os év utolsó negyedében a lakossági kiadások, ami egy főre több mint 1000 lejt jelent, és a bevételek 87,2 százalékát teszi ki – derül ki az országos statisztikai intézet adatsorából. Az átlagos havi bevételek eközben háztartásonként 3085 lejt tettek ki, ami egy főre 1168 lej. Ebből az összegből 2735 lej volt pénzbeni jövedelem (1035 lej/fő), amihez még 350 lejnyi (132 lej/fő) természetbeni jövedelem adódott hozzá. A háztartások bevételeinek 58,4 százalékát a fizetések és az ahhoz kapcsolódó pénz­összegek jelentették. A kiadások java része élelmiszerekre és nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkekre ment el, majd az adók és különféle hozzájárulások, illetve a háztartással kapcsolatos kiadások következnek.

Családi adózás. A családi adózás bevezetését tervezte a pénzügyminisztérium; az adóbevallásokat egy, a szaktárca által fizetett adótanácsadó töltené ki. Viorel Ştefan pénzügyminiszter indoklásként a számottevő, 360 ezer olyan részmunkaidős szerződést hozta fel, amelyet egyetlen jövedelmi forrásként regisztráltak. A globális adózás bevezetésével az egy háztartásban élők minden jövedelmét összeadták volna, 2000 lej alatti végösszeg esetében adómentességet ígértek.

Autópálya-ígéretek. Románia az Európai Unió forrásaiból finanszírozza az észak-erdélyi autópálya Marosvásárhelytől a magyar–román államhatárig tartó szakaszának befejezését – közölte Răzvan Cuc szállításügyi miniszter. Az észak-erdélyi pálya Kolozsvártól nyugatra eső szakaszainak addigi építését az állami költségvetésből finanszírozták. A miniszter szerint megvan a biztosíték arra, hogy az erdélyi autópályát is bevonhatják a nagy infrastruktúra operatív programba, így biztos benne, hogy a mandátuma végéig (2020 decemberéig) autópályán lehet majd közlekedni Marosvásárhelytől a Bors–Ártánd határátkelőhelyig.

Székely kongresszus. Közpolitikai javaslatgyűjtemény összeállítása, a régióépítés területfejlesztési, kulturális, gazdasági mintáinak áttekintése, a kor kihívásainak megfelelő identitás megfogalmazása volt a célja a III. Székely Kongresszusnak, amelyet három nap alatt három székelyföldi városban tartattak meg.