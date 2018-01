Menesztenék a rendőrség parancsnokát (Pedofília-ügy)

A tárcavezető a leváltandó Bogdan Despescu helyére Cătălin Ioniţăt, a rendőrség korrupcióellenes részlegének vezetőjét javasolta ideiglenes parancsnoknak, a személycserét pedig a rendőrségbe vetett közbizalom helyreállításának szükségességével indokolta. Kormányzati források szerint azonban a miniszterelnök előbb tárgyalni kíván a rendőrség parancsnokával, mielőtt döntene esetleges menesztéséről. A Mihai Tudose és Bogdan Despescu közötti találkozóra állítólag ma kerül sor.

Hétfőn a rendőrség vezetése leváltotta tisztségéből a gyanúsított közvetlen főnökét, aki sajtóértesülések szerint megvédte őt a felelősségre vonástól, amikor egyik kolléganőjét, illetve amikor korábban egy másik felnőtt nőt molesztált. Carmen Dan azonban ezt nem tartotta elegendőnek, szerinte a rendőrség csak úgy tudja visszaszerezni a társadalom bizalmát, ha szembenéz hibáival, vállalja értük a felelősséget, és egyértelművé teszi, hogy nem tűri el többé a problémák eltussolását.

A belügyminiszter azt követően kezdeményezett személycserét a román rendőrség élén, miután az ellenzéki sajtó az ő lemondását sürgette. A szociáldemokrata politikus tegnap más rendőri vezetőket is lemondásra szólított fel, köztük Radu Gavrist, a gyilkossági részleg vezetőjét, anélkül, hogy megmagyarázta volna, mi köze a pedofil rendőrhöz. Gavris az egyedüli rendőri vezető volt, aki nyíltan állást foglalt a büntetőjog módosítását célzó szociáldemokrata javaslatok ellen. Úgy vélte: ellehetetleníti az erőszakos és szexuális bűncselekmények felderítését, ha a térfigyelő kamerák felvételeit nem lehet többé bizonyítékként felhasználni, vagy ha a vádlottaknak joguk lesz jelen lenni feljelentőjük kihallgatásán.

Az ügyben továbbá fegyelmi vizsgálatot indítottak a közlekedésrendészet pszichológusa ellen is. Carmen Dan belügyminiszter azt kérte a rendőrség vezetőjétől, küldjenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy mennyire voltak komolyak és szigorúak a pszichológiai felmérések, amelyeknek alávetették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított rendőrt, milyen minősítést kapott a tesztelések során, illetve hogyan lehetséges az, hogy 1990 óta senkinek nem tűnt fel a viselkedése.

Visszaeső bűnöző?

Több mint 15 olyan, szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyben zajlik kivizsgálás, amelyekben érintett lehet a hétfőn őrizetbe vett rendőr. Rendőrségi források szerint az ügyészek minden olyan dossziét átvizsgálnak, amelyben az elkövető az Eugen Stan rendőréhez hasonló módszert alkalmazott, hogy kiderítsék, van-e köze ezekhez. Tegnap Carmen Dan belügyminiszter is utalást tett hasonló múltbeli ügyekre. Mint kifejtette, 2015 decemberében is indult nyomozás szexuális bántalmazás miatt, és az ügyben ugyanez a rendőr volt érintett. A dosszié 2016 áprilisában a főváros 5. kerületének ügyészségére, majd augusztus 3-án a közlekedésrendészet belső ellenőrzési osztályára került. „Azóta, több mint egy éven át ültek az ügyön, amely közvetlenül érinti a jelenleg szexuális bántalmazással gyanúsított rendőrt, ő pedig mindeközben műveleti tevékenységet is folytatott, hiszen bírságokat szabott ki, legutóbb decemberben írt alá bírságolási jegyzőkönyvet” – mondta Carmen Dan. Megjegyezte, az a 2009-es ügy, amelyben szintén érintett lehet a rendőr, elévült.