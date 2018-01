Elmondta, Liviu Dragnea tájékoztatta az SZDP végrehajtó bizottsága hétfői ülésének a napirendjén szereplő témákról. „Felkértem koalíciós partnerünket, hogy koncentráljunk a polgárok problémáira. Az embereket egyáltalán nem érdekli, hogy hány gyűlést tartunk, vagy hogy hány minisztere van a kabinetnek, hanem a kormányzás minősége, a mindennapi problémák megoldása jelenti számukra a prioritást” – fogalmazott. Az SZDP vezetőségi testületének hétfői ülését követően Mihai Tudose kifejtette: nem mond le arról, hogy kormányátszervezést kérjen. Az erre vonatkozó javaslatot a hónap végén Jászvásáron terjeszti elő az alakulat végrehajtó bizottságának következő ülésén. Tudose nem csupán néhány minisztercserét szeretne, hanem a kormány karcsúsítását tervezi.

Újabb autópálya-szelet. Márciusig használatba adják a Szászsebest Tordával összekötő autópálya 3-as, Nagyenyed és Marosdécse közötti szakaszát. Alin Şerbănescu, a közúti infrastruktúrát kezelő társaság szóvivője elmondta: „az építőnek meg kell értenie, hogy Romániában már nem lehet eltekinteni a minőségtől. Csak azt a minőségi szintet követeljük meg, amelyet más európai országok is, nem kérünk ennél többet” – fogalmazott. Tegnap egyébként az illetékesek ellenőrizték a 8,5 km hosszú sztrádaszakaszt, a tapasztaltak függvényében születik majd döntés arról, hogy átvehetik-e a munkálatot vagy sem. Şerbănescu szerint egyelőre ugyanazokat a problémákat tapasztalták, amelyeket a novemberi ellenőrzéskor is: bitumentöbbletet észleltek, és gondok vannak az aszfaltburkolat tapadásával is. A 4-es szakasznál februárban kezdődik el az átvételt megelőző helyszíni szemle, és a tervek szerint az 1-es és 2-es szakaszt is még idén átadják a forgalomnak. A Szászsebest Tordával össze­kötő, összesen 70 km hosszú autópályát az eredeti tervek szerint 2016 végéig kellett volna megépíteni.

MADAGASZKÁR VONZEREJE. Nem jelentek meg hétfőn a Legfelsőbb Bíróság előtt a Mazăre testvérek, ugyanis mindketten Madagaszkáron tartózkodnak – erről Alexandru Mazăre volt szenátor ügyvédje számolt be. Konstanca volt polgármesterét és fivérét a kikötővárost érintő ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos ügyben korrupcióval vádolják. A Madagaszkáron politikai menedékjogot kérő Radu Mazăre képviseletében ügyvédje egy levelet csatolt a volt elöljáró ügyiratcsomójához. Testvérének ügyvédje azt mondta: ügyfele, Alexandru Mazăre szintén a délkelet-afrikai országban üdül, de ígérete szerint a napokban visszatér az országba. Az ügy harmadik vádlottja, Avraham Morgenstern üzletember már 8 hónapja eltűnt Romániából. Nemrég Argentínában fogták el, a román hatóságok próbálják elérni kiadatását. A bíróság az ügy egyik tanúját, Julien Starostát sem tudta kihallgatni hétfőn, ő ugyanis eltűnt lakásáról.