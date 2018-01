Iskolafelújítás és „iskolagyilkosság” (Sepsiszentgyörgy)

A sürgősséget az indokolja, hogy elemi iskolák korszerűsítésére európai uniós pénzt lehet pályázni, a keret azonban szűkös, tehát hamar lépni kell – magyarázta Sztakics Éva alpolgármester, arra is emlékeztetve a jelenlevőket, hogy nemrég, tavaly decemberben hagyták jóvá a szükséges felújítást. Akkor még úgy tűnt, az önkormányzat saját költségvetéséből kell elvégezni a beruházást – ezt is tervezték, és már megújítva kívánták átadni –, közben azonban kiderült, van uniós pályázati lehetőség, ennek azonban feltétele, hogy az ingatlan egy tanintézményhez tartozzon. Azt, hogy a Mikónak adják, a Mikes Kelemen Líceum vezetősége kérte, amely a saját bentlakásában szorongó elemi osztályait szeretné a Kriza János utca sarkán levő épületbe költöztetni. Ezen három intézmény osztozik, a Csipike Óvodába, a Mikesbe és a Mikóba járó gyermekek százai számára azonban meglehetősen szűk a hely. A város ennek a zsúfoltságnak a feloldására a két belvárosi magyar líceum kisdiákjaival új elemi iskolát szeretett volna alapítani a park fölött, ezért költöztette át a kisebb létszámú Kós Károly Líceumot mindenestől a Puskás Tivadar Líceumba.

Éppen ez a költözés az, amivel az EMNP nem ért egyet, szerintük ugyanis iskolagyilkosság történt a tavaly – jelentette ki Bálint József, aki szerint nem csupán a mikós elemisták nyomorgására kell odafigyelni, hanem a Kós Károly szűk udvarra szorult nagyobb diákjaira is. A néppárti tanácstag úgy látja: senki sem járt jól a szaklíceum jogi önállóságának felszámolásával, hiszen csak két fizetést – egy igazgatóit és egy könyvelőit – sikerült megspórolni, miközben most őrzik és fűtik az üresen maradt ingatlant. A Kós Károlynak meg kell őriznie jogi önállóságát, ezért már bírósági eljárást is indítottak, és amíg a helyzete nem rendeződik, nem támogatnak semmilyen kapcsolódó határozatot, habár az épületek jobb felhasználása elől nem zárkóznak el.

Szakiskolát számolunk fel, amikor nem lehet egy mesterembert kapni – vette át a szót az SZDP-s Rodica Pârvan, aki szerint ez azt jelenti, hogy vissza­utasítottuk a megoldás megkeresését. Megemlítette az előző években megszűnt sepsiszentgyörgyi iskolákat, és hozzátette: jól tudja, hogy más iskolák következnek majd, csak azon csodálkozik, hogy még nem került rájuk a sor. Talán azon törik a fejüket, hogy kinek ajándékozzák őket, vélekedett, és megjegyezte még, hogy ez is mérgezett ajándék, amit a Mikó kap. Végül leszögezte: az iskolák megszüntetése ellen fog szavazni minden esetben, a végsőkig.

A Kós Károly Líceumban alig volt 300 diák, a Mikóba azonban 490 elemista jár, akiknek a mozgásigénye is nagyobb – felelte minderre Sztakics Éva, hangsúlyozva, hogy a líceum diákjai tágas, világos, felújított tantermekben tanulhatnak a Gyár utcában és a Puskás Tivadar laboratóriumaiban. A szükséges beruházásokról nemrég tárgyaltak a Puskás igazgatójával, és kiderült, hogy tanteremgondokkal nem küzdenek, a bentlakást kell bővíteni és korszerűsíteni, és ezt meg is fogják tenni, egyetlen iskola fejlesztését sem hanyagolják el. Most azonban nem a két líceum helyzetéről, hanem felújításra szoruló iskolaépületekről van szó, kétmillió eurós beruházásról, amit vagy a város bevételeiből vagy uniós támogatásból fognak megvalósítani.

A vitához Antal Árpád polgármester is hozzászólt: megismételte, hogy most épületfelújításokról kell dönteni, és bár ennek kapcsán lehet előző döntésekre emlékezni, az igazán fájdalmas az, hogy ötmillió ember távozott Romániából, és hogy tavaly szinte feleannyi (közel 180 ezer) gyermek született, mint 1990-ben (mikor 315 ezer). Iskola akkor van, ha gyermek van, mi pedig elhatároztuk, hogy javítunk az oktatási körülményeken. Jelenleg a Mikó és a Mikes mintegy ezer kisdiákja tanul nem optimális környezetben, miközben a Kós Károly épülete félig üres volt – érvelt, hangsúlyozva, hogy minden gyermek, kicsik és nagyok számára is jó tanulási környezetet kíván teremteni az önkormányzat.

Érvei nem ingattak meg senkit, a határozatot az EMNP és az SZDP tanácstagjainak négy ellenszavazatával, a két NLP-s tartózkodásával fogadta el az RMDSZ-frakció.