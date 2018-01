Új szakorvosok Kézdivásárhelyen

Öt új szakorvos kezdi meg pályafutását a kézdivásárhelyi városi kórházban – tudtuk meg tegnap dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvostól, az egészségügyi intézmény szóvivőjétől, aki azt is elmondta, hogy valamennyien felső-háromszéki származásúak, és előreláthatóan itt is maradnak, nem áll szándékukban máshová szerződni.

Olyan hiányszakmákban sikerült szakorvosokat szerződtetni, mint a szemészet és az ortopédia, ahol évek óta nem volt szakorvos.

Kaucsár Roland ortopéd szakorvos rendelőjében a szükséges felszerelés nagyjából megvan, de néhány műszert pótolniuk kell, és ez a többi szakorvosi rendelőre is érvényes. Májai Brúnó fiziológus, tüdőgyógyász az utolsó percben vette át a nyugdíjba vonult dr. Szekeres Csaba főorvos helyét. Fizioterápiás szakorvost mostanáig, ha sikerült, ideiglenesen, szerződéses ala­pon alkalmaztak, ezentúl Dósa Edina látja el a feladatot. A szemészeti szakrendelőbe Mágori-Kerekes Tünde orvos került, ő a céhes város szülöttje. Az ötödik kezdő szakorvos a sepsiszentgyörgyi Elena Dumitriu szülész-nőgyógyász.

A szóvivő azt is elmondta, hogy ebben a hónapban még nem tudnak betegeket fogadni, hiszen a rendelőket be kell rendezni, a felszerelésüket ki kell egészíteni, és a megyei egészségbiztosítóval is meg kell kötniük a szerződést. Minden valószínűség szerint februártól fogadhatják a betegeket. A kezdő szakorvosoknak szolgálati lakást biztosítanak. Még nagy szükség lenne egy röntgenes és egy laboros szakorvosra – összegezett a kórház szóvivője.