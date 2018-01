Az új évben sincs kormánytízórai

Azok a megyék jártak jól, amelyeknek még érvényes a korábbi szerződésük, így a joghézagos átmeneti időszakban is biztosítani tudják a tízórait az óvodásoknak és iskolásoknak, Kovászna megye ellenben nincs ebben a helyzetben, jelenleg nincs törvényes lehetősége új szerződést kötni a termékek beszerzésére – szögezte le Henning László. A megyei önkormányzat alelnöke megerősítette korábbi kijelentését: nem a tízórai az igazi megoldás, meleg ebédet kellene biztosítani minden gyermeknek, és abban bízik, a kormány is inkább ezt az utat választja, és az idei költségvetés megteremti erre a lehetőséget.

A kísérleti program elindult, országosan ötven település kapott pénzt jelen tanévben az óvodások és iskolások étkeztetésére, Háromszéken Bölön az egyetlen kedvezményezett. A község polgármesterétől megtudtuk, öt­százharminc gyermeknek tudnák biztosítani a napi meleg ebédet a decemberben jóváhagyott 734 ezer lejből, amelynek egy részét a tavaly kellett volna elkölteni, de még mindig nincs alkalmazási módszertana az eljárásnak, ezért nem is indulhatott el az étkeztetés. Sikó Imre elmondta, jól jönne a segítség a családoknak, egy helyi panzió vállalná is a főzést, ott, helyben is el lehetne fogyasztani az ebédet, Bölönpatakra pedig kiszállítanák, ott a szociális központban lehetne felszolgálni, de jelenleg nem az önkormányzaton múlik a program beindítása.

A megyei önkormányzat már több ízben tárgyalt a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal arról, miként lehetne kibővíteni az általuk támogatott, jelenleg tizenhat csoportban több mint háromszáz rászoruló gyermek számára működő, ebéddel is járó délutáni oktatást, amelynek költségei felét a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS) folyósítja az alapítványon keresztül, a másik felét a megyei és az érintett helyi önkormányzatok állják. Legutóbbi egyeztetésen a svájci partner azt mondta, hajlandó lenne akár az egész megyét érintő programot támogatni, és a költségek 25 százalékát fedezni – tudtuk meg Makkai Péter református lelkésztől, a HEKS sepsiszentgyörgyi tárgyalópartnerétől. Évi 1 millió svájci frankról lenne szó, de a svájci szervezetnek tudnia kell, hogy ki biztosítja az összeg fennmaradó 75 százalékát – mondotta. Makkai javasolta, hogy a megyei önkormányzat szervezzen találkozót iskolaigazgatókkal és polgármesterekkel, hogy feltérképezzék, mivel tudnak hozzájárulni a települések a melegebéd-programhoz.

Arra vonatkozóan, hogy van-e igény a napközi programos iskolára és támogatott vagy ingyenes ebédre, a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ tavaly tavasszal készített felmérést. Az előkészítő és I–III. osztályos gyermekek szüleinek felét (4465 személyt) kérdezték erről, és több mint két és félezren szeretnék, ha indulna ebéddel járó napközis program, és anyagiakat is áldoznának rá, másfél ezren csak akkor egyeznének bele, ha nem kell fizetni ezért, több városi iskolában pedig már működik a délutáni iskola a szülők költségén, elenyésző azok száma, akik nem tartanak igényt erre.