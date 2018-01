Gyárfás Ferenc tanulmányrajza a múzeumban

Január 11-étől kezdődően két hétig látható Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum előterében Gyárfás Ferenc tanulmányrajza, amely a 2017-es év A hónap műtárgya sorozatának utolsó darabja. Azok a látogatók, akik a tavalyi évben legalább hétszer ellátogattak a múzeumba e kiemelt csütörtöki ingyenes napokon, és ezt belépőkártyával igazolják, a múzeum 2018-as falinaptárában részesülnek.

Ebben az évben folytatódik a sorozat, amelyben a gyűjtemények kevésbé ismert, különleges darabjait mutatják be minden hónap utolsó csütörtöki napjától kezdődően egy-egy hónapon keresztül. Az időszakos kiállításaikra vonatkozó, hosszabbított nyitvatartással járó ingyenes programot azonban a múzeum épületének rehabilitációja és a személyzet szűkössége miatt erre az évre felfüggesztik. Az intézmény www.sznm.ro honlapján, valamint a Facebook-közösségi oldalán tájékozódhatnak a családi napokról, a jegyárakról és a nyitvatartásról.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház pénteken 19 órától a Frenák Pál rendezésében készült To_R című előadását játssza a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásokra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet előjegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában és a www.biletmaster.ro oldalon lehet (telefon: 0267 312 104).



Tánc

TÁNCHÁZ. Az év első táncháza Sepsiszentgyörgyön január 12-én, pénteken 20 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában. A házigazda Ádám Júlia és Melles Endre, muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes. A táncházban tánc­oktatás is lesz, a házigazdák által tanított anyag a húzott táncrendhez igazodik az este folyamán.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 15 órától Legeslegjobb cimborák – Állati a buli (német családi animációs film, 72 perc, 2016) magyar szinkronnal; 15.30-tól Ferdinánd (amerikai animációs vígjáték, 108 perc, 2017) román szinkronnal; 16.30-tól A legnagyobb showman (amerikai életrajzi dráma 105 perc, 2017) román felirattal; 18 órától Bullet Head (bolgár krimi, 94 perc, 2017) román felirattal; 18.30-tól Jumanji – Vár a dzsungel (amerikai vígjáték, 114 perc, 2017) román felirattal; 20 órától Elit játszma (amerikai krimi, 140 perc, 2017) román felirattal; 20.45-től Insidious: Az utolsó kulcs (kanadai–amerikai horror, 103 perc, 2018) román felirattal.



Kiállítás

ÉLTES BARNA szobrászművész kiállításának megnyitójára Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban kerül sor január 12-én, pénteken 17 órától. A kiállítást megnyitja Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Közreműködik Biszak Bernadett XI. osztályos és Biszak Beáta V. osztályos tanuló.



Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében január 12-én, pénteken 17 órától a csíkszeredai Hargita Népe Lapkiadó új kötetét mutatják be. Ambrus Attila és Sarány István – a Brassói Lapok, illetve a Hargita Népe főszerkesztője – közös publicisztikai kötettel jelentkezik a generációs együvé tartozás és a közös érdeklődés nyomán. A publicisztikai írásaikból, jegyzeteikből készült válogatás Szóbeszéd, illetve Szertelen szószedet címmel jelent meg, és Léphaft Pál karikatúrái teszik teljessé. A rendezvény házigazdája és a szerzők beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.



Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: Erdőgazdálkodás a Baróti Magánerdészetnél. „Keep calm and feel Erdővidék again” – itthoni és elszármazott erdővidékiek találkozója az olaszteleki Daniel-kastélyban. Kopjafaavatás Nagybaconban a pedagógus, nyelvész és néprajzkutató Konsza Samu emlékére. A reformáció kezdete 500., illetve a magyar reformáció kezdete 450. évfordulójának emlékezete Köpecen. Várom az Urat! – VII. adventi régiós kórustalálkozó. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

RTV2. Ma 13.40 órától: Egyed Emese köszöntése – az Arany János-díjas költő, egyetemi tanár tavaly májusban töltötte hatvanadik életévét. Barátai, pályatársai különös módon ünnepelték a kerek évfordulót. A magyar adás is jelen volt a könyvbemutatóval fűszerezett születésnapon.



Hitvilág

FIÚKAT NEVELŐ ÉDESANYÁK LELKINAPJA. Fiúkat nevelő édesanyák részére lelkinapot tartanak február 3-án, szombaton Gyergyóremetén a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében. Jelentkezni a csalad.ro honlapon lehet.



Megjelent

A januári Keresztény Szó az ismét győzedelmeskedő Márton Áronnal kezdődik, s bár ez a győzelem egy valójában jelentéktelen „népszerűségi” vetélkedőt koronázott, jól jelzi, hogy szent életű püspökünk ismertsége és népszerűsége túllépi a katolikus, sőt, a vallásos határokat is. Ez pedig nemcsak örvendetes, de jelszerű is: ha úgy tudunk katolikusok, keresztények, vallásosak, nem utolsósorban pedig egyszerűen emberek lenni, mint Márton Áron, az hiteles és hatásos, azt mindenki értékeli és elismeri. A vallásos, a keresztény ember mai dilemmáit közelítik az idegen, a jövevény témáját, a nacionalizmus és vallásosság összefüggéseit vizsgáló írások, illetve a Jézust mint az isteni kinyilatkoztatás csúcsát és teljességét bemutató tanulmány, valamint a kérdések hasznáról szóló írás. Egy másik tartalmi egység a házasság, a párkapcsolatok különböző vonatkozásaival foglalkozik. Szó esik a tavalyi termékenységvita kapcsán felvetődő tudományos és erkölcsteológiai vonatkozásokról, de hasznos tanácsokat fogalmaztak meg a szerzők a párkapcsolati nehézségek, illetve az életuntság legyőzésére is. A családban fogan meg és fejlődik az élet, de éppen a szoros érzelmi szálak miatt sok sérülés is ott éri az embert.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu 3 (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Szotyorban és Lisznyópatakon ma és pénteken 8–16 óráig; Sepsiszentgyörgyön ma 8–16 óráig a 32-es transzformátorállomás körzetében (Păiuş David hadnagy út, Elenis, Melinda, Intercom cég, RAR, APIA); Árkoson ma és pénteken 8–16 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében (központ, polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, rendőrség, kultúrotthon) szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen ma 9–14 óráig a GA1 és GA2 szivattyúállomás fertőtlenítése miatt az ivóvízhálózatban nyomásproblémák léphetnek fel, és a szolgáltatott ivóvíz zavaros lesz a város egész területén.

ELŐADÁS. Reisinger János irodalomtörténész második vetített képes előadására ma 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt címmel. A rendezvény A Biblia a magyar képzőművészetben című előadás-sorozat része, amelynek további előadásairól a www.sznm.ro honlapon tájékozódhatnak. A helyszínen megvásárolhatóak az előadó kötetei. A belépés ingyenes.