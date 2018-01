Hamed, Kuku és Oliveira is piros-fehérben folytatja (Labdarúgás, I. liga)

A 18 éves Yasin Hamed, nagyszalontai születésű román-szudáni középpályás a Kolozsvári CFR-től érkezett, de korábban a román élvonalban magára öltötte a Pandurii Târgu Jiu és a Marosvásárhelyi ASA mezét is.

A piros-fehérek csapatmenedzsere, Bokor János elmondta, az FC Botoşani-tól átigazol a nigériai csatár, Benjamin Kuku. A 22 éves afrikai labdarúgó a mostani szezonban hat bajnoki mérkőzésen lépett pályára, de nem tudott gólt szerezni és gólpasszt sem adott. Az elmúlt idényben minden sorozatot figyelembe véve 38 meccset játszott az FC Botoşani és a Marosvásárhelyi ASA színeiben, ezeken öt gólja és három gólpassza volt. A Costel Enache által irányított moldvaiak Benjamin Kuku mellett még további öt csatárt foglalkoztatnak Bojan Golubović, Cătălin Golofca, Fülöp Loránd, Mircea Axente és Esteban Ciaccheri személyében, így logikus lépésnek bizonyult a nigériai kölcsönadása.

A kiesés elkerüléséért küzdő Sepsi OSK tapasztalt középpályással erősítette sorait a 33 éves portugál Filipe Oliveira személyében. A játékos 2011 nyarán igazolt kölcsönbe a Videoton FC-hez az olasz Parma csapatától, majd egy évvel később végleg Székesfehérvárra tette át székhelyét. Oliveira 192 tétmeccsen játszott a Vidiben, és 29 gólt szerzett. A csapattal egy bajnoki aranyérmet és három ezüstérmet, valamint Szuperkupa- és Ligakupa-elsőséget is ünnepelhetett. Bokor János szerint a portugál játékos védelemben és támadásban is az együttes segítségére lesz, hiszen intelligens futballista, aki a gólszerzésből is kiveszi a részét. Oliveira a Braga és a Chelsea korosztályos csapataiban tanulta a labdarúgás alapjait, majd játszott a portugál Maritímo, a Leixoes együttesében, tagja volt a 2005-ben angol bajnokságot nyerő Chelsea csapatának, később megfordult a Parma és a Torino alakulatában is, legutóbb pedig a ciprusi Anórthoszi Ammohósztu me­zé­ben kergette a labdát.

A Sepsi OSK január 12–26. között a törökországi Antalyában edzőtáborozik, ahol az előzetes tervek szerint öt felkészülési mérkőzést is játszanak: 14-én az albán FK Partizani Tirana, 20-án az ukrán PFK Olekszandrija és 22-én a kazak Kajszar Kizilorda FK csapatával, illetve még két lehetséges ellenféllel tárgyalnak.