Kuti Nándorék négy ponttal győztek Belgiumban (Kosárlabda, férfi Európa-kupa )

A bajnoki és Román Kupa-címvédő Szamos-partiak a második csoportkör első fordulójában hazai pályán szenvedtek 77–73 arányú vereséget a holland Donar Groningen csapatától, ahol egyébként Kuti Nándor 30 percet töltött a pályán, 2 pontot dobott, három lepattanót szerzett és négy gólpasszt osztott ki. A továbbjutás szempontjából elengedhetetlen volt egy győzelem a belga együttes ellen, viszont az első fordulóban szintén vereséget szenvedő Belfius Mons-Hainaut csapatának is szükséges lett volna. Jól kezdték a mérkőzést a kolozsváriak, akik négy percet követően már nyolc ponttal is vezettek, ellenben a házigazdák felzárkóztak, majd a vezetést is átvették, így egypontos előnnyel vágtak neki a második negyednek (23–22). Ebben a játékrészben is fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a Mihai Silvășan irányította kosárlabdázók egy hárompontossal átvették a vezetést, és kétpontos előnnyel vonulhattak az öltözőbe (40–42). Szünet után jól kezdett az U-BT, de a folytatásban több hibát is elkövettek, amit kihasználva belga ellenfelük újra felzárkózott, sőt, tíz perccel a mérkőzés vége előtt a vezetést is átvette (66–64). Izgalmakban nem volt hiány az utolsó negyedben sem, a kolozsváriak pontosabbak voltak a fontos pillanatokban, és agresszív védelmükkel többször is zavarba hozták a házigazdákat, így megérdemelten győztek 85–81-re.

A 21 éves Kuti Nándor – aki egyébként tegnap ünnepelte születésnapját – kezdőként lépett pályára a Belfius Mons-Hai­naut ellen, kevéssel több mint 22 percet játszott, ez idő alatt 4 pontot dobott és 1 lepattanót gyűjtött be. A Kolozsvári U-BT legközelebb január 17-én a ciprusi Keravnos vendégeként játszik a második csoportkör harmadik fordulójában. (miska)